Selon ses partisans, il s’agit du remède qui sauvera le système de santé. La caisse unique (désormais appelée «caisse publique») permettrait «une limite à la hausse des primes, une transparence des coûts et une diminution des charges administratives». Et puisque la Suisse n’a pas su voir le potentiel de cette pierre philosophale en 2014, il convient d’en faire profiter certains au plan régional. Le Grand Conseil vaudois a ainsi adopté une initiative pour une caisse unique cantonale.

«Une caisse unique n’apporte aucun mécanisme de maîtrise des coûts de la santé.»

Celle-ci risque cependant, comme l’alchimie en son temps, de décevoir, car elle ne peut pas tenir ses promesses. Et en premier lieu celle concernant les primes, exprimée ainsi: «Le poids des primes […] pèse de plus en plus lourd sur le porte-monnaie des ménages, il faut pouvoir le soulager, et le fait de faire une caisse publique, […] c’est le meilleur moyen d’y parvenir.»* Cette affirmation est erronée et entretient la confusion. Il faut le dire avec force: une caisse unique n’apporte aucun mécanisme de maîtrise des coûts de la santé et n’aurait donc aucune influence sur les primes.

La hausse des primes n’a en effet rien à voir avec les frais administratifs. Les primes servent à plus de 95% à financer les prestations de soins: consultations médicales, opérations à l’hôpital, médicaments, etc. Ces dépenses de prestations sont le moteur de la hausse des coûts. Les frais administratifs représentent, eux, moins de 5% des coûts. On voit mal, dès lors, pourquoi une caisse unique aurait un effet sur les primes.

On nous objectera qu’on pourrait peut-être espérer faire baisser ces frais administratifs? Non, car c’est parce que les assureurs sont en concurrence qu’ils doivent contenir les frais administratifs pour proposer des primes attractives. Avec une caisse unique, il n’y aurait plus d’incitation à l’efficience.

Une chimère

En somme, la caisse unique cantonale est une chimère. D’une part parce qu’elle relève d’une illusion (que tout irait mieux grâce à elle). D’autre part parce qu’elle impliquerait une construction baroque. Il s’agirait d’une couche étatique supplémentaire, qui reprendrait les missions des assureurs (négociation des tarifs, fixation et encaissement des primes, paiement des prestations) tout en leur déléguant certaines tâches administratives. Cette énième version de la caisse unique augmenterait la complexité – sans aucun effet sur les primes.

Les vraies pistes pour freiner les coûts existent pourtant. Elles n’ont pas l’attrait révolutionnaire de la table rase; elles sont multiples et partielles, mais concrètes: promotion de la qualité, révision des tarifs, hausse de la part des médicaments génériques ou financement uniforme de l’ambulatoire et du stationnaire. Suivons-les!