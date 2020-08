L’amateur de sport sans repère – Calendrier secoué, rites malmenés Le Tour de France à la rentrée, Roland-Garros sous les feuilles mortes, les événements déplacés perturbent l’imaginaire collectif. Mathieu Aeschmann

Le Tour de France, un amour de vacances. Les champions sous le soleil de juillet, telle est l’image d’Epinal du Tour de France dont le duel Anquetil-Poulidor, ici en 1963 au Col de Peyresourde, incarne la quintessence. KEYSTONE

Pour une génération de quarantenaires, la première finale de C1 récompense une victoire sur l’autorité. Les parents avaient fini par céder; parce que c’était la Juve de Platini ou le Milan de van Basten, et surtout parce que l’année scolaire touchait à sa fin. Des passions sont nées de ces heures de sommeil cédées aux héros et à l’été qui s’avance. En a-t-il été de même, dimanche soir, veille de rentrée scolaire? Neymar ou Kimmich auront-ils dribbler, dans la tête des parents, le dogme d’une première impression réussie? Ce dilemme est l’un des effets pervers de ce calendrier sportif chamboulé, lequel va proposer le Tour de France en septembre et Roland-Garros sous les feuilles mortes. Car derrière l’ajustement logistique, c’est toute une liturgie sportive qui se décompose.