Californie – L’auteur de la fusillade dans un bar voulait tuer sa femme L’homme qui a tué trois personnes dans un bar en Californie avant d’être abattu tentait de s’en prendre à sa femme qui avait demandé le divorce.

La police sur les lieux de la fusillade à Trabuco Canyon, en Californie, le 23 août 2023. AFP

Un policier à la retraite a tenté de tuer sa femme qui voulait se séparer de lui, dans un bar de Californie mercredi soir, avant de s’en prendre aux clients pour tuer trois autres personnes et faire six blessés au total. Âgé de 59 ans, John Snowling était un ex-policier actuellement en instance de divorce avec sa femme Marie, a expliqué le shérif du comté d’Orange, Don Barnes, lors d’une conférence de presse jeudi.

Lorsqu’il est entré dans le bar Cook’s Corner, à environ une heure de route au sud-est de Los Angeles, «il s’est dirigé directement vers elle», a-t-il détaillé. «Il n’y a pas eu de discussion, de dialogue ou de dispute, il a immédiatement tiré sur elle.» Elle a survécu et est actuellement hospitalisée. Le tireur a ensuite abattu une autre femme qui dînait avec Marie et a tué deux autres hommes, selon le shérif. Outre ces morts, il a également fait six blessés, dont sa femme.

Ancien policier de la ville de Ventura, au nord de Los Angeles, John Snowling avait pris sa retraite en 2014 après presque 30 ans de carrière. Sa femme avait demandé le divorce en décembre, selon les autorités, et la procédure était toujours en cours. «C’était un mari timbré, qui n’a pas supporté le divorce», a confié le père de Marie Snowling, William Mosby, au Orange County Register.

John Snowling a très rapidement été abattu lors d’une confrontation avec les agents des forces de l’ordre sur le parking derrière le bar, a expliqué le shérif. Deux blessés sont toujours dans un état critique, selon les autorités.

«Horrible»

Le tireur était venu de l’Ohio, État du nord où il résidait. Mais les enquêteurs n’ont pas encore réussi à déterminer s’il suivait sa femme, a précisé le shérif.

Une amie de Marie Snowling, présente avec elle dans le bar, a raconté à la chaîne locale NBC4 comment son ex-mari a déboulé dans cet endroit très apprécié des motards de la région. «C’est elle qui était visée, mais il tirait aussi partout ailleurs», a expliqué Betty Fruichantie. «Il s’est approché de différentes tables et a aussi tiré sur des gens à différentes tables.»

«Les gens étaient au sol, et certains étaient au-dessus des gens en train de compresser leurs blessures. C’était tout simplement horrible, c’était horrible», a-t-elle raconté. Selon elle, Marie Snowling logeait actuellement chez des amis et son mari supportait mal leur séparation.

«La Californie pleure les victimes de la terrible fusillade survenue la nuit dernière au Cook’s Corner», a réagi le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, dans un communiqué. «Deux tiers des tireurs de masse aux États-Unis ont des antécédents de violence conjugale», a regretté le démocrate, en rappelant que la loi californienne permet de confisquer les armes à feu des maris représentant une menace pour leur femme. «Si vous voyez des signaux d’alarme, dites quelque chose – et ce faisant, sauvez des vies», a-t-il exhorté.

Les États-Unis comptent plus d’armes à feu que d’habitants et paient un très lourd tribut face à cette prolifération, sans commune mesure avec les autres pays développés. Hors suicides, plus de 12’000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu depuis le début de l’année dans le pays, selon l’association Gun Violence Archive (GVA).

