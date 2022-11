Décès de Michel Bühler – Camarades, proches et amis ont entonné leur adieu à «Bubu» Politiciens, chanteurs, artistes, habitants de Sainte-Croix sont venus en nombre, ce mardi, rendre hommage au musicien disparu au cours d’une cérémonie émouvante. Frédéric Ravussin

Mardi 15 novembre, le temple de Sainte-Croix était comble pour dire adieu au chanteur Michel Bühler. JEAN-PAUL GUINNARD

«Tu n’as jamais aimé être un porte-étendard. Et pourtant tu le sais, tu as mis en mouvement des milliers d’hommes et de femmes.» Ils n’étaient pas aussi nombreux, mais c’est tout de même plusieurs centaines, amis, proches ou simples admirateurs, le «camarade» Josef Zisyadis en tête, que Michel Bühler a fait converger vers son village de Sainte-Croix, ce mardi en début d’après-midi.