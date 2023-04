Football – Cameron Puertas en héros de l'Union Saint-Gilloise Le Lausannois de 24 ans, sorti du banc dimanche à la 66e minute, a donné la victoire au club bruxellois contre Saint-Trond (2-1). Le club du Parc Duden croit plus que jamais au titre. Robin Carrel

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise a bien cru laisser filer des unités importantes, face à Saint-Trond. Elle avait encaissé, contre le cours du jeu et sur le seul tir cadré laissé à l'adversaire, le 0-1 signé Gianni Bruno à la 57e minute. Mais dans la foulée, le «supersub» Cameron Puertas est entré en jeu et le si populaire club de la banlieue de la capitale belge a fini par s'en sortir avec le plus important, paraît-il, dans le football: les trois points.

C'est d'abord le capitaine Teddy Teuma qui a relancé les siens, à la 73e minute. Et puis alors que le public commençait à scruter le classement pour envisager les dégâts dans la course au titre, Cameron Puertas a joué les héros. Le joueur formé au Lausanne-Sport a envoyé une jolie frappe depuis l'entrée des 16 mètres et il a fait mouche. Son quatrième but cette saison en Jupiler League, le cinquième en tout.

Ca se passe un peu mieux au sein de l'USG cette saison pour l'Hispano-Vaudois. Il est encore régulièrement remplaçant (trois titularisations sur 18 matches en 2023), mais, preuve de sa confiance, son coach Karel Geraerts le fait entrer en jeu – «monter au jeu», comme on dit là-bas - quasiment à chaque fois en fin de partie. Ainsi, Puertas n'a pas encore atteint les 900 minutes de jeu cette saison, mais a tout de même disputé la bagatelle de 38 rencontres. Ce qui lui donne une moyenne d'un peu plus de 23 minutes par match.

Là où le Vaudois fait fort, c'est au niveau de son rendement... face au but, lors du temps de jeu qui lui est accordé. Puertas avait dû attendre le mois d'octobre dernier pour enfin trouver la faille dans le championnat belge. C'était en toute fin de victoire 6-1 des «Apaches» en déplacement au KV Oostende. Mais depuis, il a remis le couvert trois fois en championnat: à Anderlecht en janvier (1-3), contre le Zulte Waregem en février (4-0) et face à Saint-Trond dimanche. Il avait aussi scoré en Coupe, au Royal Cappellen FC, en novembre dernier.

Cinq buts en une saison, c'est bien simple, le milieu de terrain n'a jamais fait mieux. Il avait connu deux exercices avec le même total: En 2017/2018, avec le Team Vaud, en 1re ligue, et en 2020/2021, avec le LS, en 33 rencontres et 2862 minutes de Super League. Cette année, en Belgique (et en Europe, où il a joué à 5 reprises), Puertas marque une fois toutes les 180 minutes.

Si l'Union Saint-Gilloise ne pointe qu'à trois longueurs du leader Genk, Puertas n'y est pas pour rien. Et puis les play-off pointent à l'horizon belge, comme le quart de finale à venir de l'Europa League contre le Bayer Leverkusen, les 13 et 20 avril prochain... Son club n'est de toute façon plus à un miracle près.

