Football – Cameron Puertas serait prêt à partir du LS L'Union saint-gilloise, leader surprise du championnat belge, serait désireuse de payer la clause de sortie du milieu de terrain du Lausanne-Sport. L’intérêt du joueur paraît réciproque. Renaud Tschoumy

Cameron Puertas (ici en février 2021) va-t-il tourner le dos au LS? Eric Lafargue

Le Lausanne-Sport va-t-il perdre deux des figures les plus appréciées de son public dans un avenir proche? Comme déjà évoqué, Mory Diaw vit peut-être ses derniers mois à Lausanne. La rumeur l'envoyait à Sion récemment. Le gardien parisien serait en contact plus étroit avec Young Boys, bien qu'une signature avec le quadruple champion en titre ne soit pas encore au goût du jour. Au 30 juin, sa présente entente avec le LS sera terminée et les deux camps paraissent pour l'heure assez loin de trouver un accord pour une prolongation.

Le dossier le plus chaud actuellement concerne un autre élément apprécié de la Tuilière: Cameron Puertas. Lié avec le club bleu et blanc jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain aurait manifesté ses envies d'ailleurs. Des envies qui n'ont rien d'un hasard. D'après nos informations, l'Union saint-gilloise, leader de première division belge, aurait déclaré au Lausanne-Sport ses intentions de rapatrier le numéro 10 vaudois.

Le champion d'automne surprise de Jupiler Pro League serait donc prêt à payer la clause de sortir du joueur des Boveresses, fixée à 1,2 millions de francs. Les Belges ont d'ailleurs déjà commencé à se renforcer cette année, avec deux arrivées officialisées en début de semaine.

On peut aisément imaginer l'intérêt de Cameron Puertas vis-à-vis de cette offre, lui qui a fêté ses 23 ans le 18 août dernier et dont les aspirations sont sûrement tout autres que de jouer le maintien en Super League.

