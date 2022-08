VTT – Camille Balanche à 758 millièmes de l’exploit Victime d’une fracture de la clavicule droite il y a moins de trois semaines, la Neuchâteloise a manqué de peu la médaille de bronze, aux Mondiaux de descente aux Gets (Fr). Robin Carrel Les Gets

Camille Balanche a été au bout d’elle-même samedi. RCA

Rageant, mais d’un autre côté forcément encourageant, pour son «vrai» objectif de la fin de saison. Camille Balanche est revenue in extremis à la compétition pour ces Championnats du monde, deux semaines et quatre jours après être tombée et s’être brisée une clavicule à Mont St-Anne (Can). Elle peut toujours remporter pour la première fois le classement général de la Coupe du monde le week-end prochain en Italie.

Dans une station haut-savoyarde envahie par une foule incroyable, la Suissesse n’a pas réussi à se lâcher totalement dans certaines parties techniques et ça lui aura coûté la troisième place qu’elle avait légitimement dans le viseur. Elle oscillait ainsi entre le bonheur d’avoir retrouvé pas mal de sensations et la tristesse de rater le bronze pour un souffle.

La Locloise de 32 ans n’a pu que s’incliner face à la démonstration de Valentina Höll. La Salzbourgeoise de seulement 20 ans a réussi une véritable démonstration et devancé de moins d’une seconde l’Allemande Nina Hoffmann. La Française Myriam Nicole a pris la troisième place, pour le plus grand plaisir des dizaines de milliers de personnes qui ont garni le bord de la piste.

