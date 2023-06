VTT – Camille Balanche frustrée en descente pour une demi-seconde Camille Balanche a pris la 2e place de la descente de Coupe du monde de Lenzerheide. La Neuchâteloise a été battue d’un souffle par la légende Rachel Atherton (GB). Robin Carrel Lenzerheide

La Suissesse de 33 ans avait dominé toutes les sessions depuis le début de la fin de semaine grisonne. Meilleur temps des qualifications, meilleur chrono des demi-finales… Et puis, en finale de la descente de Coupe du monde de Lenzerheide, il a manqué 534 millièmes de secondes à Camille Balanche pour monter sur la plus haute marche d’un podium complété par la gagnante britannique Rachel Atherton et l’Allemande Nina Hoffmann (à 0''787).

«C’est sûr que quand j’ai passé la ligne d’arrivée, j’étais un peu déçue. Parce que c’était un rêve de gagner à la maison, a analysé la perfectionniste Neuchâteloise. En même temps, je suis contente de mon run, je suis contente du temps réalisé. Donc voilà… C’était un bon week-end quand même!»

Nouveau format

Les descendeuses et descendeurs ont dû attendre de longues semaines avant d’enfin retrouver les pistes de Coupe du monde. Avec un nouveau format de compétition en prime, se voyant imposer des demi-finales en fin de matinée. «C’était spécial, c’est la première fois qu’on a deux épreuves dans la même journée, a confirmé Balanche. Ça prend énormément d’énergie! C’était bizarre, mais je pense que j’ai bien managé ça.»

L’ancienne hockeyeuse a été battue par une revenante: Rachel Atherton. Blessée gravement à un tendon d’Achille en 2019, la Britannique a ensuite donné naissance à une fille nommée Arna. Elle n’a participé depuis qu’à une épreuve de Coupe du monde, ici même, il y a un an (6e). Et ce week-end, la sextuple championne du monde et sextuple vainqueur du classement général a réussi le retour parfait aux affaires, en arrachant un 40e succès en Coupe du monde.



