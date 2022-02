JO 2022 - Camille Rast a eu droit à sa quarantaine à Pékin

Curling

Le tournoi de curling mixte est plus compliqué qu’escompté pour Jenny Perret (30 ans) et Martin Rios (40 ans). Samedi matin, au National Aquatics Centre de Pékin, la Bernoise et le Glaronais ont essuyé une quatrième défaite en cinq parties et ont grandement hypothéqué leurs chances de se qualifier pour les demi-finales. «Les millimètres n’ont pas joué en notre faveur malheureusement», a regretté Martin Rios.

Le duo helvétique s’est incliné 1-6 devant la Suède et pointe à la 9e place du classement de la phase de poule. Seule l’Australie (6 matches, 6 défaites) est moins bien lotie. «Nous avons manqué quelques pierres pour revenir à leur hauteur. A 1-6, cela devient très compliqué contre une aussi bonne équipe.»

Les médaillés d’argent des JO de PyeongChang en 2018 seront de retour sur la glace pékinoise ce samedi à 19h05. Ils feront face à la République tchèque, qui présente une fiche de deux succès et de deux revers depuis le début de la compétition.

En mauvaise posture au classement, le duo Perret/Rios ne veut pas encore s’avouer vaincu. «Je préfère ne pas calculer pour savoir si nous avons encore une chance de passer. On va essayer de gagner le prochain, et surtout profiter encore un peu de la chance que nous avons de pouvoir représenter la Suisse sur la scène olympique.»