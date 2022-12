Onze ans au total, cinq chez nous! Pendant tout ce temps, Priscilla Majani et sa fille Camille ont en effet pu vivre dans la clandestinité avant qu’un bête contrôle de police ne les remette dans la lumière une nuit de février à Préverenges.

Leur cavale – inédite par sa durée, selon nombre d’experts – se justifie à leurs yeux comme seul moyen d’échapper à un père qu’elles accusent de viol sur la petite, laquelle est quasi devenue une adulte pendant tout ce temps.

Contrairement à des dizaines de stars qui s’activent depuis quelques jours pour exiger la libération immédiate de la mère, sans presque rien connaître de l’affaire, notre enquête ne prend pas position sur le conflit familial – sur quelle base pourrait-elle le faire? – mais remonte le fil d’une existence «en situation irrégulière» dans un village du district de Morges.

«Dans une région où «moins on en sait mieux on se porte», le culte de la discrétion a permis à Priscilla Majani de tenir bien plus qu’elle ne l’espérait.»

Avec ces Vaudois qui ont côtoyé Priscilla Majani et qui sont unanimes sur le fait qu’il ne s’agit aucunement d’une personne déséquilibrée, raison pour laquelle ils ont accepté de franchir une ligne «grise», convaincus par son récit. Qui pour lui offrir un toit, lui prêter une voiture, lui confier des heures de ménage ou l’intégrer à la vie de l’école.

Dans une région où «moins on en sait mieux on se porte», c’est sans doute ce culte de la discrétion si helvétique qui a permis au duo en fuite de tenir bien plus qu’espéré. Sur la base d’une confiance inébranlable et de la foi – dans tous les sens du terme – en cette fugitive.

Ces âmes charitables ont-elles bien fait? Alors que le canton lance le 1er janvier – sur une approche «pacifique» – son projet pilote pour préserver les enfants lors d’une séparation, en ont-elles sauvé un des griffes d’un prédateur sexuel ou ont-elles privé abusivement un père du contact avec sa fille, en se substituant à la justice? On ne le saura sans doute jamais.

On peut certes avoir de l’empathie pour cette femme qui a sacrifié son existence pour sa fille, sa bataille, mais la vérité du moment est qu’une mère est en prison, son ado en famille d’accueil. Un prix à payer tout de même très élevé pour avoir estimé que se volatiliser était le seul moyen possible de s’offrir une vie en liberté.

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. Plus d'infos @JotterandC

