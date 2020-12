Suisse – Campagne contre la violence au sein des couples d’ados La faîtière Aide suisse à la jeunesse et aux familles a réalisé un clip de prévention pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience du problème et à identifier les situations à risque.

La violence au sein des couples n’est pas l’apanage des adultes. Elle existe aussi chez les jeunes. Et bien plus souvent qu’on le croit. Selon des études menées chez les 14-16 ans (11e année Harmos) dans les cantons de Vaud, Zurich et Neuchâtel, près de 60% des jeunes en couple ont été au moins une fois victimes de comportements violents ou abusifs. Raison pour laquelle la toute nouvelle association faîtière Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF), avec l’aide de Pro Junior arc jurassien, publie son premier clip de prévention. But: que les jeunes prennent conscience du problème et puissent mieux identifier les situations à risque, fait-elle savoir dans un communiqué.

Le clip, dans une ambiance oppressante, montre une jeune femme, Léa, emprisonnée dans une relation avec Simon; une relation marquée par le contrôle, l’humiliation et les insultes dont elle se libérera peu à peu en arrachant littéralement les fils qui la retiennent.

Violences surtout psychologiques

Le scénario du clip se concentre donc sur les violences dites psychologiques puisqu’elles constituent la majorité des actes. Mais ceux-ci ont des conséquences parfois dramatiques. Ils risquent en effet de provoquer sur le long terme des états d’anxiété, de dépression, des problèmes de santé chroniques ou des idées suicidaires, souligne l’Association. «Les minimiser ou les ignorer augmente le risque d’être pris·e dans des relations où le cycle de la violence recommence et s’intensifie sans cesse, jusqu’à aboutir dans certains cas à des violences physiques et des homicides», ajoute-t-elle.

Léa, dans le clip, emprisonnée dans une relation marquée par le contrôle et l’humiliation dans le clip. Aide suisse à la jeunesse et aux familles

Les jeunes du foyer-atelier pour adolescents de la Fondation J&M Sandoz au Locle se sont investis tout au long du processus, de la réalisation de cette vidéo, explique l’association. Non seulement, ils en sont les acteurs mais ils se sont servis de leurs témoignages et expériences pour en élaborer le scénario. «C’est un thème important pour notre génération, car c’est une chose que l’on peut vivre ou voir au quotidien», raconte Lyam Vasco Heredia.

Le clip, réalisé par le metteur en scène d’origine bernoise Cédric Friedli, est en version française mais a été sous-titré en allemand pour toucher un maximum de jeunes en Suisse. Il doit être diffusé sur le site internet de l’ASJF ainsi que sur les réseaux sociaux. Il est également à disposition des écoles comme support de discussion.

Christine Talos