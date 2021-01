Royaume-Uni – Campagne de vaccination: «Nous allons fonctionner 24h sur 24» Le Royaume-Uni, l’un des pays les plus endeuillés par la pandémie, souhaite accélérer sa campagne de vaccination. À ce titre, il veut, d’ici à la mi-février, vacciner environ 15 millions de personnes.

«Actuellement, nous sommes limités par l’offre», a précisé Boris Johnson. AFP

Les autorités britanniques comptent mettre en place «dès que possible» une vaccination 24 heures sur 24 contre le Covid-19 afin d’accélérer la campagne en cours, a indiqué mercredi le Premier ministre Boris Johnson.

Confronté à une flambée de contaminations attribuées à un variant considéré plus contagieux, le Royaume-Uni veut vacciner d’ici à mi-février les plus de 70 ans et les soignants, soit environ 15 millions de personnes. «Nous allons fonctionner 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dès que possible», a déclaré Boris Johnson devant les députés.

«Actuellement, nous sommes limités par l’offre» de vaccins, a-t-il ajouté. Il n’a pas donné de détails sur la manière dont cela se déroulerait ni sur les publics visés.

Plus de 83’000 décès

Lancée le 8 décembre, la campagne menée avec les doses Pfizer/BioNTech et AstraZeneca/Oxford, a permis de vacciner plus de 2,4 millions de personnes. Elle fait espérer aux autorités des quatre nations du Royaume-Uni de pouvoir lever les confinements en cours pour enrayer la hausse des contaminations.

En Ecosse, la Première ministre Nicola Sturgeon a annoncé mercredi durcir les restrictions en interdisant le «click & collect» pour les commerces, la vente à emporter à l’intérieur et la consommation d’alcool dans les lieux publics. La pandémie a causé plus de 83’000 décès au Royaume-Uni, le pire bilan en Europe.

AFPE