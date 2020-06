Suisse romande – Campagne sur les risques liés aux orages Les orages ont coûté plus de 100 millions de francs en Suisse romande ces dernières années. Les assurances cantonales de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura lancent une campagne pour mieux se protéger.

Lorsque le ciel devient menaçant, le réflexe sera d'arrimer les meubles de jardin et le matériel extérieur, recommandent les cantons. ChTalos

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura lancent une grande campagne de prévention sur la meilleure façon de se protéger contre les orages d'été. Le ciel se déchaîne en effet avec de plus en plus de violence ces dernières années et occasionne d'importants dégâts.

Les orages estivaux ont ainsi coûté plus de 100 millions de francs ces cinq dernières années rien que dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, rappellent les établissements cantonaux d'assurance romands. Certaines précautions permettraient toutefois facilement de réduire la facture.

Nettoyer les gouttières ou élaguer les arbres

Les assureurs préconisent de nettoyer les gouttières, chéneaux et grilles d'écoulement aux abords des bâtiments. Ils déconseillent d'entreposer des objets précieux dans les sous-sols. Les arbres proches des habitations doivent par ailleurs être élagués et les branches mortes coupées.

Lorsque le ciel devient menaçant, le réflexe sera d'arrimer les meubles de jardin et le matériel extérieur. Les portes et les fenêtres devront être fermées et les stores et toiles de tente remontées. Enfin, en cas d'orage, les gens sont priés de se mettre à l'abri en lieu sûr.

( ATS/NXP )