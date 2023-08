Campement de la Bourdonnette – Sous les caravanes des Gitans, des trésors archéologiques? Les gens du voyage devront céder leur place à Lausanne aux pinceaux et truelles des archéologues, le 17 septembre. Mais qu’espère-t-on trouver sous le bitume? Laurent Antonoff

Le parking occupé par les gens du voyage fait partie des terrains reconnus pour leur importance archéologique, couvrant la préhistoire jusqu’à la période romaine. Odile Meylan

C’était en mai dernier. Dans son bras de fer avec les gens du voyage, installés sur le parking relais de la Bourdonnette depuis le mois de février, la Municipalité de Lausanne annonçait de prochaines fouilles archéologiques sur le site pour exiger leur départ avant la fin de l’été. Une décision de justice et trois mois plus tard, les Gitans peuvent cocher une date et une heure précises sur leur calendrier: le 17 septembre à 19 h, ils devront avoir évacué le campement, laissé les lieux propres et cédé la place aux pinceaux et spatules des archéologues. Mais que pensent-ils trouver pile sous les caravanes?