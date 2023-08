Campement illégal – La longue errance des gitans se poursuit à Échallens Après Yverdon et Penthalaz, les mêmes gens du voyage ont installé leurs caravanes à l’entrée de la Cité du blé et du pain. Ils veulent rester un mois. Laurent Antonoff

Les gitans se sont installés sur un terrain à l’entrée d’Échallens mercredi soir, et cela malgré les blocs de béton posés par la commune l’année dernière. ©Photos 24H PHOTOS_24H

Cela devient le jeu de l’été dans le canton de Vaud, celui du gitan et de la police. Après Yverdon-les-Bains et Penthalaz, les mêmes gens du voyage français et leur trentaine de caravanes se sont installés à l’entrée d’Échallens mercredi soir, sans autorisation. «Cela fait un mois que nous tournons de place en place, et que nous nous faisons expulser à chaque fois. Vous tolérez bien des gitans à Lausanne depuis le mois de mars, alors pourquoi pas nous?» questionne José*. Lui et sa communauté disent vouloir rester un mois dans la Cité du blé et du pain.