Octobre rose – Cancer du sein: plus d’écoute pour mieux soigner Dépistage personnalisé, ouverture aux médecines alternatives, vie d’après: la lutte contre le cancer du sein s’organise dans une approche toujours plus constructive. Fabienne Rosset

«Une des pistes à évaluer et qui fait l’objet d’études internationales en Europe actuellement serait de ne plus faire de dépistage généralisé, mais plutôt un dépistage personnalisé selon le risque génétique et l’histoire familiale de la patiente.», Dr. Alexandre Bodmer, oncologue responsable du Centre du sein aux HUG. Image d’illustration – Keystone

Depuis des mois, on ne voit que ça. Les chiffres liés à la pandémie qui nous obsèdent au quotidien, mis à jour dans un flux incessant d’infos jusqu’au trop-plein parfois. Jusqu’à la mise en sourdine d’autres maladies aussi. Celles dont on ne parle que lorsque arrive le mois de l’année qui leur est dédié, à l’instar du cancer du sein qui a son Octobre rose, soit les trente et un jours de campagne de sensibilisation à ce cancer.



Sauf que pour les malades, ni le Covid ni le fait qu’on soit en janvier, en mars ou en octobre ne changent la donne. En Suisse, 17 femmes sont diagnostiquées chaque jour, soit 6200 par an. Ce qui place la Suisse dans le groupe des pays «à haut risque», car malgré les progrès thérapeutiques, 1400 femmes en décèdent encore tous les ans. Voilà pour les chiffres récents communiqués par le Réseau Cancer du Sein, qui fête cette année ses 20 ans d’existence.



En deux décennies, il y a eu des progrès, dans la prise en charge, les traitements, l’écoute des patientes aussi, mais pas encore assez selon Angela Grezet, directrice du Réseau Cancer du Sein et présidente de l’Association Savoir Patient (ASAP): «Les avancées scientifiques ont, en effet, porté sur les traitements médicaux et n’ont pas été suffisamment accompagnées de progrès dans la lutte contre la vulnérabilité, la rupture émotionnelle, économique et sociale qui résultent de cette maladie. Pour améliorer la qualité de vie des patientes, les professionnels de la santé doivent mieux prendre en compte les besoins des malades et de leurs proches grâce à l’expérience qu’apporte le vécu de la maladie. C’est l’objectif du Réseau Cancer du Sein depuis vingt ans et au moins pour les vingt ans prochains.»