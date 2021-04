Élections à Aubonne – Candidats syndic, le brigadier et le député font l’unanimité Deux figures d’Aubonne briguent la conduite de la ville dimanche. Plébiscités dès le premier tour, les deux enfants du bourg que sont Yves Charrière et Nicolas Suter se livrent un duel très fair-play. Cédric Jotterand

Le député Nicolas Suter (à gauche) et le brigadier Yves Charrière (en haut à droite) briguent la syndicature alors qu’ils seront «nouveaux» au sein de l’Exécutif, comme quatre de leurs collègues. Marine Dupasquier

«Ce n’est pas à Yverdon qu’il faut expérimenter la cosyndicature mais à Aubonne!» La boutade n’en est pas vraiment une dans la bouche de cet habitant hilare, tant le duo qui brigue la conduite du bourg dimanche est apprécié des citoyens, si l’on en croit le résultat du premier tour.

Si le suspense est donc total, c’est que de nombreux électeurs ne voient pas vraiment pourquoi il faudrait faire un choix entre Yves Charrière (53 ans), l’entrepreneur-militaire, et Nicolas Suter (49 ans), le député PLR. Tous deux sont reconnus pour leur engagement en faveur de la commune et se livrent à une campagne marquée du sceau du fair-play.

Le premier, patron d’une entreprise d’électricité et brigadier, vient de présider le Conseil communal d’une main de maître. Le second – directeur des partenariats aux Services industriels genevois – est un politicien qui jouit d’une large écoute quand il prend la parole les soirs d’assemblées, lui qui s’est positionné de longue date sur des thèmes aujourd’hui d’actualité (mobilité, énergies).

Programmes communs

En prime, les deux prétendants, interrogés séparément, sont quasi sur la même ligne. Chacun parle de «réveiller une ville au potentiel énorme», «faire preuve de davantage d’ambition pour l’ancien chef-lieu», «aménager rapidement une place de la Gare en forme de carte de visite» et, surtout, détacher cette dernière du défi qu’est le contournement routier d’Aubonne. Et chacun prend aussi bien soin de ne jamais prononcer la moindre critique envers son concurrent.

«La différence se trouve dans le style de chacun.» Nicolas Suter, candidat à la syndicature d’Aubonne

«La différence se trouve dans le style, et dans mon côté fédérateur qui peut être un atout alors que nous sentons chez tous les élus une grosse envie de réaliser beaucoup de choses, ce qui demandera de l’organisation et du dialogue, invoque Nicolas Suter. Au niveau des projets, je pense que nous devons aussi nous pencher sans attendre sur la situation des jeunes et des infrastructures qui sont mises à leur disposition car nous accusons un certain retard dans ce domaine.»

«Je n’ai aucune ambition politique en dehors d’Aubonne et m’y engagerai à fond.» Yves Charrière, candidat à la syndicature d’Aubonne

De son côté, Yves Charrière abat une carte qui peut paraître paradoxale au premier regard, celle de sa disponibilité, alors qu’il cumule les jobs de patron de son entreprise d’électricité et de brigadier de l’armée (30%). «Je suis habitué à diriger et je sais déléguer depuis toujours, y compris en période de crise. Mon mandat pour l’armée arrivera à son terme à la fin de l’année et ces fonctions m’ont permis de construire un large réseau jusqu’au plan fédéral. Ma profession pose chaque jour le défi de la transition énergétique et, sur le plan politique, je n’ai aucune ambition au-delà de ma commune à laquelle je vais me dédier à un moment de ma vie où j’estime avoir beaucoup reçu.»

Les deux candidats assurent par ailleurs que, quel que soit le résultat, ils s’engageront sans réserve au sein de la future Municipalité.

