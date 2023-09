Candidature suisse – Mais où sont passés les opposants aux Jeux olympiques? Alors que les partisans déroulent leur projet avec une communication bien huilée, les adversaires historiques des JO sont comme groggys. Florent Quiquerez

En 2018, la candidature de Sion 2026 avait fait l’objet d’une campagne acharnée en Valais. KEYSTONE

Il y a cinq ans, ils ont terrassé Sion 2026. En 2013 et 2017, ils ont flingué les deux candidatures des Grisons. Avec trois victoires pour autant de scrutins, les adversaires des JO ont montré à quel point ils étaient redoutables. Or, un nouveau projet est sur les rails et on ne les entend pas.