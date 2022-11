L’Opéra de Lausanne en mode grinçant – Candide, ou l’optimisme de croire encore à l’opéra Avec Vincent Boussard, l’ouvrage de Bernstein se mue en thérapie cynique de l’humanité et en plaidoyer de l’art lyrique. Matthieu Chenal

Miles Mykkanen (Candide) et Marie Lys (Cunégonde) tentent d’échapper à un destin implacable. ALAN HUMEROSE

Voltaire se moquait jadis de l’intolérance et de l’arbitraire dans son «Candide» publié à Genève en 1759. Transformé en opérette par Leonard Bernstein en 1956, le conte philosophique devenait une satire de l’anticommunisme qui sévissait aux États-Unis. Enfin visible à l’Opéra de Lausanne, la production imaginée par Vincent Boussard n’aurait pu trouver meilleur écho, après une pandémie (qui annula ses représentations prévues en 2020) et les échos d’une «boucherie héroïque» (Voltaire dixit) ensanglantant à nouveau l’Europe.

Dans la mise en scène de Vincent Boussard, les théories de Pangloss (Marco Pomponi) virent à l’absurde. ALAN HUMEROSE

Dans «Hamlet» en 2017, le metteur en scène montrait Ophélie se noyant dans sa baignoire. Pour «Candide», c’est le lieu de rencontre entre le héros naïf et la pétulante Cunégonde. La baignoire servira aussi d’échappatoire aérienne aux amants fuyant vers l’Amérique, alors que le retour se fera carrément sur les lits d’un hôpital psychiatrique… avant de virer au carnaval des illusions perdues. On décode ici la logique surréaliste de Vincent Boussard, transformant les objets du quotidien en véhicules de l’inconscient. Et qui fait de «Candide» le lieu d’une expérimentation cruelle où le public et le chœur en surplomb auscultent les vicissitudes d’un homme de laboratoire.

Marie Lys dans son air passablement barjot «Glitter and Be Gay» stupéfie en Cunégonde. ALAN HUMEROSE

Cet homme pur a le charisme naturel et la voix immaculée de Miles Mykkanen. Le ténor américano-finlandais captive de bout en bout en Candide ravi puis miné par les injustices. À ses côtés, Marie Lys en Cunégonde confirme l’étendue de son talent. La soprano lausannoise avait déjà fait forte impression en Sophie dans «Werther» (également mis en scène par Vincent Boussard). Son air tragicomique «Glitter and Be Gay» est littéralement renversant. Ensemble, Candide et Cunégonde composent un couple à l’impact vocal ravageur qui pousse le reste de la distribution à se surpasser dans des rôles multiples et désopilants.

La démonstration clinique d’une humanité irrécupérable se trouble d’une foi dans la force rédemptrice de l’opéra. La lecture pétillante et fluide de la musique de Bernstein par l’OCL et Gavriel Heine, le luxe et l’inventivité mis dans les extravagants costumes signés Christian Lacroix, la virtuosité des éclairages de Nicolas Gilli, tout concourt à faire de ce «Candide» un jardin lyrique à chérir et à cultiver dans nos mémoires.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.