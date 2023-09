Canicules à répétition – Les îlots de fraîcheur pousseront plus vite à Lausanne La Ville dévoile douze projets pour lesquels près de 300 arbres seront plantés sur le domaine public d’ici à 2024. Laurent Antonoff

Un des prochains projets d’îlots de fraîcheur concernera l’avenue d’Échallens (image de synthèse). Ville de Lausanne

Poussée par les canicules à répétition, la Municipalité de Lausanne a dévoilé ce mercredi douze nouveaux projets pour abaisser la température au ras du bitume de la capitale vaudoise. «C’est un coup d’accélérateur, pour que la vie continue à être décemment possible en ville», reconnaît Natacha Litzistorf, municipale de l’Environnement. Près de 300 arbres de rues et d’avenues seront ainsi plantés d’ici l’année prochaine sur le domaine public.

Voici la liste des douze emplacements – et le nombre d’arbres qui seront plantés – où il fera plus frais ces prochains étés: l’avenue du Grey (56 arbres), celle du parc de la Rouvraie (quatorze arbres), de César-Roux (4 arbres), de Mon-Repos (six arbres), du Tribunal fédéral (deux arbres), la placette du 24 janvier (neuf arbres à grand développement), la route de Berne (onze arbres), le chemin de la Motte (treize arbres), le rond-point du Mont-d’Or (sept arbres), le chemin de Villars (trois arbres), et le Quai de Belgique (44 arbres).

Objectif Canopée

Dans son Objectif Canopée, la Municipalité de Lausanne ambitionne de passer de 20% à 30% de canopée à l’horizon 2040, ce qui correspond à la plantation de près de 25’000 arbres supplémentaires. «Ramené au domaine public, cet objectif prévoit de doubler la présence d’arbres sur les rues et avenues, là où leur ombre déploie le maximum d’effet», précise la municipale.

En termes de coûts, planter un arbre en milieu urbain implique des montants conséquents: environ 20’000 francs, contre 1000 francs pour une plantation en pleine terre. Natacha Litzistorf: «Ces montants sont justifiés par les bénéfices immenses en termes de santé physique et mentale, de bien-être et de biodiversité.»

«La population a clairement exprimé son souhait d’avoir davantage de végétation en milieu urbain.» Florence Germond, municipale des Finances et de la Mobilité

Pour mener à bien son objectif, la Municipalité assure avoir le soutien de la population. «Elle a clairement exprimé son souhait d’avoir davantage de végétation en milieu urbain», poursuit Florence Germond, municipale des Finances et de la Mobilité. Un sondage sur les préférences et les aspirations en matière de mobilité a été mené en 2022. Résultat: l’adhésion à l’idée de réallouer l’espace public au profit d’une végétalisation variait entre 57% et 81%, en fonction des propositions. L’enquête avait aussi mis en évidence l’importance d’aménager des espaces publics «favorisant le partage et les interactions sociales (73%)».

Ces prochaines années, d’autres îlots de fraîcheur seront notamment aménagés: sur l’avenue d’Échallens, à la route du Pavement qui passera en zone modérée, dans les espaces publics le long de l’axe Théâtre-Rumine-Léman, ainsi qu’au chemin de Montelly, où une placette sera créée.

