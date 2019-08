Canicules et orages ont impacté les récoltes

Des blés secs et dorés à souhait et des salades hachées par la grêle. S’il fallait retenir deux ambassadeurs des récoltes estivales 2019, ces deux-là illustreraient parfaitement l’effet des conditions météorologiques contrastées de ces derniers mois. Pour mémoire, cet été est marqué, pour l’instant, par deux semaines séparées de canicule à la fin juin et à la fin juillet, ainsi que par des orages parfois violents. S’ils ont apporté de l’eau bienvenue, qui a évité la sécheresse connue par exemple l’an passé, ils ont aussi causé des dégâts, en particulier lorsqu’ils se sont déversés sous forme de grêle.

«Le premier des deux épisodes de grêle, en juin, a ravagé une surface particulièrement vaste de Genève à Yverdon en passant par le Gros-de-Vaud», se souvient Max Baladou, technicien pleine terre à l’Office technique maraîcher à Morges. «Les cultures genevoises ont été totalement pilonnées et il y a eu de gros dégâts dans le reste du sillage. On en voit encore les séquelles. J’étais récemment sur une parcelle de céleris-pommes où les rendements seront mauvais. La perte foliaire a été importante et, en conséquence, les légumes manqueront de calibre.» S’ils ont survécu à la grêle, de nombreux céleris ou oignons connaissent le même sort.

À l’inverse, les coups de chaud ont été plutôt bénéfiques aux céréales. «Plus ou moins, en fonction du stade de maturation des parcelles, nuance Olivier Sonderegger, directeur de Landi Gros-de-Vaud et du Moulin d’Échallens. Mais on a rentré plusieurs fois de la marchandise extrêmement sèche. Certains producteurs se sont même fait surprendre: leurs mesures des taux d’humidité du matin leur ont laissé croire qu’ils avaient un ou deux jours de marge devant eux et leurs champs étaient prêts à moissonner dans l’après-midi!» Selon MétéoSuisse, le mois de juin a été le deuxième plus chaud depuis le début des mesures et a battu des records absolus de chaleur en altitude. Juillet a été un peu moins «hors norme», mais la semaine de canicule a affiché, en moyenne, des températures supérieures de 1 °C par rapport à la canicule de juin.