Soins vétérinaires – Cannabis thérapeutique: c’est aussi pour les animaux Alors que dans les commerces spécialisés la gamme de produits pour nos compagnons à pattes contenant du CBD s’étoffe, de plus en plus de vétérinaires en administrent à leurs «patients». Geneviève Comby

Le CBD qu’utilisent les vétérinaires se présente sous forme d’huile, dont quelques gouttes sont à mettre sur la langue de l’animal. Getty Images

Les vertus thérapeutiques du cannabis font débat depuis des lustres. En Suisse, les produits à base de CBD sont en vente libre depuis 2016 et, aujourd’hui, une partie importante des consommateurs s’en procure dans le but de soulager divers maux. On leur prête une action contre la douleur, l’inflammation, l’anxiété… Puisque le cannabidiol (le véritable nom du CBD) semble soulager les humains, pourquoi pas les animaux? Alors que les pet shops proposent des huiles, baumes ou croquettes à base de CBD, certains vétérinaires s’y sont convertis.

«Il y a une certaine effervescence autour du CBD.» Marie Müller-Klauser, représentante de l’association suisse pour la médecine des petits animaux.