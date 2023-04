Cinéma – Cannes 2023: une sélection qui mise sur les contrastes La liste des films en compétition a été dévoilée jeudi matin. Et les surprises sont au rendez-vous. Pascal Gavillet

On sait depuis quelques jours que la «Jeanne du Barry» de Maïwenn, avec Johnny Depp, aura l’honneur d’ouvrir le festival. LE PACTE

Nouveaux venus et vétérans, films surprise et métrages attendus, un documentaire en concours, mais pas de dessin animé – «ça pourrait encore venir», table Thierry Frémaux, qui aime bien, depuis quelques années, décocher des flèches de dernière minute. La conférence de presse du 76e Festival de Cannes, lequel aura lieu du 16 au 27 mai, a été comme toujours précédée de mille rumeurs et en tout cas de trois certitudes.