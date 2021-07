Les dessous du festival – Cannes à la manœuvre Un livre fait le point sur le raout cannois, carrefour de plusieurs pouvoirs. Instructif. Boris Senff

Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et le président du Festival, Pierre Lescure, lors des premiers jours de l’édition 2021 de la manifestation. Getty Images

«Enquêter sur Cannes, c’est la mort professionnelle», assure un interlocuteur de Xavier Monnier publiant pourtant un «Cannes confidentiel» qui ne devrait pas trop nuire à la suite de sa carrière journalistique. L’ancien rédacteur en chef du site d’investigation Bakchich et auteur de deux ouvrages sur sa ville de naissance, Marseille, livre plutôt un portrait bien informé sur le rendez-vous mondial du cinéma, qui se termine ce samedi 17 juillet et non en mai comme à son habitude. Le festival est d’ailleurs coutumier des changements de dates depuis ses débuts, quand il cherchait à concurrencer son rival établi, une Mostra de Venise qui perdra la lutte dans les années de plomb italiennes.