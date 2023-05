Festival de Cannes – Cannes Classics donne une nouvelle jeunesse au cinéma d’hier Cette section patrimoine rend par ailleurs hommage à Godard, Wenders, Ozu ou encore Liv Ullmann. Edmée Cuttat

Rendez-vous incontournable des cinéphiles de la Croisette, Cannes Classics revisite, depuis 2004, des chefs-d’œuvre qui ont forgé l’histoire du septième art. Ce volet important du festival met cette année en avant Jean-Luc Godard, disparu le 13 septembre dernier, en projetant en avant-première mondiale sa dernière et énigmatique réalisation inachevée, «Drôles de guerres», qui consiste en une bande-annonce d’une vingtaine de minutes.

Cannes Classics propose également son film emblématique «Le mépris», avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, ainsi que «Godard par Godard», l’autobiographie en images d’archives du grand réalisateur franco-suisse. Deux documentaires célèbrent par ailleurs Wim Wenders avec «Chambre 999» et Liv Ullman, l’actrice réalisatrice et scénariste norvégienne se confiant sur sa carrière et sa vie dans cet opus en trois chapitres.

Cannes Classics se penche aussi sur le cinéma du Japonais Yasujiro Ozu avec notamment «Récit d’un propriétaire». Distingué également le grand photographe Man Ray.

Un cinéaste suisse à l’honneur

Comme toujours, cette catégorie du festival affiche le travail de valorisation du patrimoine mondial avec des œuvres montrées en avant-première dans des versions restaurées. Quinze seront proposées d’Alfred Hitchcock à Jacques Rivette, en passant par Bertrand Tavernier, Piero Germi. Sans oublier le cinéaste helvétique Leopold Lindtberg avec «Le village près du ciel». Et cela en présence de Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse .



