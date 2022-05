Festival de Cannes – Cannes Classics sublime le cinéma d’hier Depuis 2004, cette section revisite des chefs d’œuvre qui ont forgé l’histoire du septième art. Des premières en versions restaurées. Opinion Edmée Cuttat

Un nouveau documentaire sur Romy Schneider, intitulé «Romy, femme libre», dresse un portrait moderne de l’actrice. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Tout en célébrant le cinéma d’aujourd’hui, le festival n’oublie pas les joyaux d’hier. Depuis 2004, Cannes Classics, rendez-vous incontournable des cinéphiles de la Croisette, revisite des chefs-d'œuvre qui ont forgé l'histoire du septième art, ou des trésors moins connus mais qui méritent de l'être.

Pour cette 75e édition cannoise, cette section affiche comme toujours le travail de valorisation du patrimoine mondial avec des œuvres montrées pour la première fois en version restaurée.

La section s’est ouverte avec la redécouverte d’un monument mondial, « La maman et la putain » de Jean Eustache pour alterner ensuite entre les présentations de longs métrages et des documentaires sur des célébrités.

A l’honneur dans les deux genres, derrière ou devant la caméra, des stars comme Julien Duvivier, Orson Welles, Martin Scorsese, l’emblématique Gérard Philippe, Patrick Dewaere, disparu il y a 40 ans. Sans oublier un nouveau portrait de l’inoubliable Romy Schneider, intitulé « Romy, femme libre », évoquant sa modernité dans un parcours personnel.

Au programme également la série documentaire d’Ethan Hawke sur le couple mythique Joanne Woodward et Paul Newman, ainsi que la rediffusion de « Chantons sous la pluie » de Gene Kelly et Stanley Donen, qui fête ses 70 ans. A signaler encore l’Inde, avec « L’adversaire », un opus rare de Satyajit Ray, réalisateur. écrivain et réalisateur.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.