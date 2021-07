Cinéma – Cannes, l’année du grand renouveau À quoi ressemblera le festival, qui a lieu cette année en juillet, du 6 au 17? Mystère. Pascal Gavillet , Cécile Lecoultre , Jérôme Estebe

Dans quelques jours, le tapis rouge va se redéployer. DR

Deux ans loin des étoiles, le rideau tiré, l’espoir en berne et le glamour rangé dans un placard. En 2020, le plus grand festival de films au monde n’a pas eu lieu. Il faut remonter à la guerre pour que cela se produise. Ou aux révoltes estudiantines de Mai 68. Encore que cette année-là, le festival avait démarré normalement avant que Truffaut et ses collègues n’empêchent son déroulement et que tout s’arrête entre deux réunions syndicales. Sans Cannes, le cinéma était orphelin. La formule peut paraître grandiloquente, elle traduit pourtant bien une réalité à plusieurs visages.