Canons à neige

On marche sur la tête

À propos d’un projet de canons à neige à Leysin et aux Mosses («24 heures» du 17 juillet et du 31 juillet).

Dans les Préalpes vaudoises (région de Leysin et des Mosses), un projet est actuellement à l’enquête pour l’installation d’environ 200 canons à neige (les chiffres varient d’une source à l’autre) pour un montant de 20 millions de francs – le tout financé à 55% par le Canton, donc nos impôts. Je m’interroge. Pourquoi la mise à l’enquête se fait-elle durant la période de vacances?

L’eau nécessaire à ces installations proviendra du lac d’Aï, qui sera lui-même alimenté par le lac de l’Hongrin, dont une grande partie de l’eau est pompée dans le Léman. Arrivée à Aï, elle devra être refroidie, ce qui nécessitera la construction d’un torrent artificiel (torrent dans lequel l’eau devra circuler en boucle pour être refroidie) et ensuite stockée dans des tours de refroidissement sur le mur de rétention à Aï.

Pourquoi les promoteurs ne parlent-ils pas du coût énergétique de cette installation? Comment se fait-il qu’une dérogation a été accordée pour traverser, avec des conduites d’eau, deux réserves naturelles d’importance nationale?

J’ai vraiment l’impression que l’on marche sur la tête! Investir 20 millions de francs pour une installation qui de toute manière est limitée dans le temps pour cause de réchauffement climatique est absurde. Je ne comprends pas que les promoteurs de telles installations ne prennent pas plus en considération l’avenir de la planète. Ruedi Zuercher, Grands-­parents pour le climat, Renens

De l’eau sans gel ne fait pas de neige

Vous rapportez ce projet de dépenser 20 millions de francs pour installer 22 kilomètres de conduites d’eau et 175 canons à neige à Leysin et aux Mosses. Et vous rappelez que la dernière saison de ski des Mosses n’a duré que trente jours.

Les promoteurs supposent visiblement que le problème est un manque de précipitations. Et si le problème était l’élévation de la température? Selon les scénarios climatiques 2018 de la Confédération: «D’ici le milieu du siècle, l’isotherme du zéro degré moyen pourrait s’élever jusqu’à presque 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, contre 850 mètres aujourd’hui».

Et selon un rapport de la Cour des comptes en 2012: «Le «tout au ski» n’est plus de mise; il s’agit d’un modèle socio-économique dépassé […]. La diversification des activités et leur étalement sur les différentes saisons constituent des impératifs» et «le Canton doit désormais réfléchir sérieusement tant à la place à donner à la nivoculture qu’à son cofinancement par l’État».

Luc Lebon, Lausanne

Il faut arrêter avec le gigantisme

Je suis choquée d’apprendre, ce mois de juillet, le projet de développement de nouvelles infrastructures entre Leysin et Les Mosses, ayant pour objectif de canonner encore plus de surfaces qu’actuellement! L’eau serait pompée et remontée depuis le lac de l’Hongrin et distribué via une canalisation de 29 km qui nécessitera deux à trois ans de travaux, durant lesquels la montagne va être «défoncée» à coups de pelleteuses! Quelle aberration sur le plan écologique!

Alors que tout le monde sait depuis des années que les stations de moyenne altitude doivent se réinventer et se diversifier face au manque de neige, les stations de Leysin et des Mosses font preuve de déni, en proposant un projet digne des années 50! Alors même qu’on nous demande, à titre individuel, de diminuer notre consommation d’eau et d’électricité! Dommage qu’on ne puisse pas capter et transformer le brouillard épais qui semble occuper l’esprit de certains élus politiques et des responsables des remontées mécaniques, il y aurait de quoi faire pas mal de mètres cubes de neige…

Carine Landolt, Leysin

Une aberration écologique

Le principe de l’enneigement artificiel a été approuvé en 2019 par le Canton de Vaud qui le soutient financièrement. Il s’agit de poser une canalisation entre le lac de l’Hongrin (1250 m) près de la Lécherette pour pomper l’eau du barrage dans la retenue de La Chaux-de-Mont (1840 m) près de la Berneuse dans les hauts de Leysin. L’utilisation d’un lac existant éviterait justement de creuser une retenue collinaire.

Le lac alimenterait les canons à neige de Leysin, et grâce à une autre conduite à construire, aussi de nouveaux canons à neige au col des Mosses qui n’en a pas de fixe à ce jour. La distance entre le lac de l‘Hongrin et le lac d’Aï doit bien faire 12 km et il s’agit d’élever l’eau d’environ 590 m. Un article de «24 heures» en 2018 décrit ce projet. De nombreuses fouilles devront donc être ouvertes à travers le site marécageux «Les Mosses-La Lécherette» protégé par la Confédération en vertu de l’initiative de Rothenturm.

À mon avis, il s’agit d’une aberration écologique et le débat devrait être porté sur la place publique: il s’agit de poser des conduites de gros volume sur au moins 15 kilomètres (Hongrin-­Leysin-Les Mosses) dans un barrage hydroélectrique pour permettre un enneigement artificiel de pistes entre 1400 et 1800 m. Un système de pompage-turbinage alimente partiellement l’Hongrin avec de l’eau du lac Léman qui pourra ainsi être transformée en neige à Leysin!

Les températures hivernales à ces altitudes permettront-elles même de faire tourner les canons? Télé Leysin-Les Mosses-La lécherette SA prévoit de rendre une partie de l’eau pompée au barrage avec de l’eau de ruissellement l’été: quelle quantité cela fera-t-il? Quel effet sur les zones ainsi asséchées? C’est d’ailleurs en hiver que l’eau des barrages hydrauliques est la plus précieuse!

Marc Lebon, Pully

Consommation

Le chocolat bientôt genré?

J’ai récemment entendu à la télévision un commentaire relatif aux cadeaux que reçoivent les hommes d’État ou invités de notre gouvernement fédéral. Telle ne fut pas ma surprise de constater que l’on va genrer les chocolats et leurs emballages offerts à ces personnes. Mais où va-t-on? Il serait temps de cesser cette course effrénée aux genres.

J’en ai lâché mon carré de chocolat dans mon café. J’espère que les chocolatiers ne vont quand même pas s’y laisser prendre. Si oui, quel goût particulier auront leurs prochaines créations? Je ne vois vraiment pas l’intérêt de genrer ou non des produits alimentaires. Car à ma connaissance tout le monde aime le chocolat, qu’il soit blanc, noir, aux amandes, alcoolisé ou autre.

La gourmandise n’a pas de sexe particulier, il suffit juste de le déguster et de l’apprécier.

Denise Destraz, Attalens

