Neuvième art au Grand-Saconnex – Cap décisif franchi pour le Musée de la BD Un bureau d’architecture et de scénographie genevois a remporté l’appel d’offres pour rénover la Villa Sarrasin. Philippe Muri

La Villa Sarasin, photographiée en 2014 lors du Salon du livre. MAGALI GIRARDIN

Le futur Musée de la bande dessinée à Genève a franchi une étape importante dans sa concrétisation. Le Canton, la Ville du Grand-Saconnex et l’Association pour un musée de la bande dessinée (AMBDI) ont désigné le bureau d’architecte qui se chargera de la rénovation de la Villa Sarasin. D’ici à fin 2025, le bâtiment à forte valeur patrimoniale accueillera cette institution dédiée au neuvième art.

Flexible et réversible

Pas moins de 80 bureaux suisses et étrangers se sont intéressés à l’appel d’offres lancé dans le cadre de la rénovation du bâtiment de style florentin, construit entre 1830 et 1833. Parmi les 15 dossiers retenus, le choix final s’est porté sur le bureau d’architectes genevois YKRA. Spécialisé dans la transformation, l’architecture d’intérieur et la scénographie, YKRA propose pour la Villa Sarasin un concept muséal autour d’une «boîte à outils» ouverte, flexible et réversible. Toutes les interventions possibles entendent faire preuve de créativité, en écho à la pratique artistique de la bande dessinée.

Une partie de l’intérieur de la Villa Sarasin, lors d’un gala des auteurs au Salon du livre. MAGALI GIRARDIN

Parmi les réalisations récentes du bureau YKRA, on notera la transformation du Helia Bar au Bourg-de-Four, et une touche de fraîcheur apportée au Grand Théâtre avec le Café de La Plage. «YKRA s’est fait connaître à travers des aménagements très réussis», commente Sébastien Maret, coordinateur au sein de l’AMBDI. «Leur approche des enjeux apparaît très fine, avec une réelle compétence par rapport au patrimoine.»

Présentations publiques

Pendant les mois à venir, le Canton de Genève et ses partenaires organiseront des présentations publiques du projet. Parallèlement, un projet de loi de subventionnement sera déposé au printemps devant le Grand Conseil. En outre, une Fondation de droit privé est en cours de constitution afin de recueillir des fonds et présider aux destinées du futur Musée de la bande dessinée.



Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.