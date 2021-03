La nouvelle série Marvel – Captain America remonte au front Après «WandaVision», Marvel lance un autre superhéros avec le feuilleton «Falcon et le Soldat de l’hiver». Une stratégie efficace. Cécile Lecoultre

Anthony Mackie rempile dans la combinaison de l’homme-oiseau Falcon déjà testée dans plusieurs longs-métrages. La série «Falcon et le Soldat de l’hiver» sert de transition pour rebondir sur de prochaines aventures Marvel. Disney +/ DR

Dans le vaste champ de bataille des superhéros Avengers, Captain America ne diffuse sans doute pas la plus sexy des auras sous son bouclier étoilé magique, rapport à un patriotisme aussi propret que sa combinaison en lycra. Pourtant, c’est à lui que revient la mission de lancer une passerelle entre série et long-métrage dans l’armée Marvel. Coronavirus ou pas, les Terriens auront toujours besoin de bagarres costumées, estiment en effet les studios. Et sur divan ou en salle, les Avengers répondent présents depuis la nuit des temps.

Annoncé à la retraite dès les premières images de «Falcon et le Soldat de l’hiver», Captain America, valeureux rescapé de la Seconde Guerre mondiale, voit Sam Wilson alias Falcon adoubé en digne successeur. Pas loin, rode aussi son meilleur ami Bucky, 106 ans au compteur, en mal de relations sociales. Mais l’enjeu apparent, sauver la planète des griffes du S.H.I.E.L.D., va bien au-delà.

«Le feuilleton «Falcon et le Soldat de l’hiver», sans doute voué à ne connaître qu’une seule saison, sert pour l’essentiel à creuser la psyché de l’homme-oiseau pour combler les failles narratives potentielles d’une toile énorme.»

Désormais les généraux hollywoodiens ne cachent plus leur stratégie. Dans la contemplation du MCU (Marvel Cinematic Universe) réactivé en 2008, le plaisir au cours de 23 films désormais, se prend surtout à comprendre des références déposées ici et là, aussi fines qu’une plume de rapace. Ainsi le feuilleton «Falcon et le Soldat de l’hiver», sans doute voué à ne connaître qu’une seule saison, sert-il pour l’essentiel à creuser la psyché de l’homme-oiseau pour combler les failles narratives potentielles d’une toile énorme dont les imbrications doivent rester plausibles. Les comédiens d’ailleurs, restent les mêmes d’un format à l’autre.

Les geeks se délectent

Une fois la mécanique solidifiée, Anthony Mackie, en digne protégé du Captain America, pourra rebondir «sur au moins trois longs métrages», dixit le studio. Il y a quelques semaines, la série «WandaVision» ne procédait pas autrement, les geeks pouvant par exemple extrapoler à l’infini sur les allusions cryptées au futur film «Doctor Strange 2». À raison d’un épisode par semaine, Falcon va balancer les clins d’œil aux initiés. Autant décoller tout de suite, Marvel réinvente le concept de «super série».