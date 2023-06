Art genevoi – Caran d’Ache ouvre des cours en ligne La marque genevoise lance une nouvelle façon d’apprendre à dessiner depuis chez soi, avec des vidéos réalisées par divers artistes de renoms. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

La Creative Box. Ce coffret signé Caran d’Ache accompagne la Creative Class. DR

C’est au Centre Paul Klee, à Berne, que Caran d’Ache a décidé de présenter son nouveau concept: la Creative Class. Proposée depuis le 19 juin, cette plateforme de cours régulièrement alimentée en nouvelles vidéos offre une variété d’ateliers pour éveiller la créativité des passionnés de dessin et de peinture. Peu importe que l’on soit débutant, amateur ou simplement curieux. Ces cours sont disponibles en ligne et en trois langues – français, anglais, allemand – via un abonnement mensuel, annuel ou à l’unité, avec des teasers personnalisés afin d’aider à faire le meilleur choix. Ils sont en outre dispensés par trois artistes ayant à cœur de partager leur passion: Ambre Versachaeve, Adrien Weber et l’illustratrice et architecte Claudia Melchor Del Rio. Cette dernière y témoigne, par exemple, de son style très coloré avec une approche libre et ouverte de la créativité.

Le parti pris de mettre une voix off au lieu de sous-titres permet aussi de maintenir sa concentration tout en écoutant et en continuant à dessiner. L’objectif est d’explorer de nouvelles techniques et de permettre à chacun de progresser dans sa pratique artistique avec du matériel suisse d’excellence. Ce, en apprenant à maîtriser les couleurs et à expérimenter l’utilisation de tout le matériel Caran d’Ache offert avec l’abonnement. Celui-ci est présenté sous forme de coffret, la Creative Box, laquelle contient dix feutres, dix-huit crayons de couleur, trente pastels, une boîte d’aquarelle, huit tablettes de peinture et un bloc de dessin vierge granulé à 120 g d’épaisseur.

Par l’intermédiaire de cette Creative Class, Caran d’Ache se fait donc à nouveau remarquer par son souci de rendre plus accessible l’apprentissage. Pour le reste, sa réputation n’est pus à faire. Fondée en 1915, la société continue de fabriquer tous ses produits à Genève. Particulièrement réputés pour leur pigmentation intense, leur douceur d’application et leur résistance à la lumière, ceux-ci sont utilisés tant par des artistes que des illustrateurs, des architectes, des designers et des amateurs d’art du monde entier.

