Équilibre subtil – Carence en fer: tout ne se joue pas dans l’assiette Fréquente mais sous-diagnostiquée, cette carence toucherait notamment près d’une femme sur cinq. En cause, bien souvent: une alimentation déséquilibrée, associée à des règles abondantes, une pathologie digestive ou une activité physique intensive. Laetitia Grimaldi

En raison des nombreux paramètres en jeu, il n’existe à ce jour pas de critères universels pour traiter une carence en fer. GETTY IMAGES

Eh non, les épinards ne sont pas la parade miracle à nos possibles carences en fer. D’abord parce qu’avec leur teneur d’à peine 3 mg de fer pour 100 g, ils en sont une source plus que modeste. Ensuite, parce que l’équation est bien plus complexe que cela.