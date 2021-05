Changement climatique – Caritas demande la justice climatique pour les plus démunis Lors d’une conférence de presse lundi, Caritas a demandé à la Suisse d’instaurer la justice climatique pour les plus démunis.

Caritas, estime que la Suisse est un grand émetteur de gaz à effet de serre, alors que ce sont les pays en voie de développement qui sont particulièrement touchés par le changement climatique. Keystone

La Confédération doit instaurer la justice climatique pour les plus démunis. C’est ce que demande Caritas, estimant que la Suisse est un grand émetteur de gaz à effet de serre, alors que ce sont les pays en voie de développement qui sont particulièrement touchés par le changement climatique.

Lors d’une conférence de presse lundi, Caritas n’a pas été tendre envers la Suisse. La Confédération émet de «très importantes» quantités de gaz à effet de serre en comparaison internationale et surtout par rapport aux pays en voie de développement, soit près de 14 tonnes d’équivalent CO 2 par habitant selon l’Office fédéral de l’environnement, ce qui est plus du double de la moyenne mondiale (6 tonnes), a relevé l’organisation.

Alors que la Suisse observe une légère diminution des gaz à effet de serre à l’intérieur de ses frontières, son empreinte climatique s’accroît à l’étranger. En cause, une externalisation des industries intensives en matières premières et en énergie, un marché financier qui mise encore sur l’extraction du charbon et l’industrie pétrolière ou encore des importations à bas prix en provenance de pays pauvres, a encore pointé du doigt Caritas.

Une réalité dans l’hémisphère Sud

Chaleur, sécheresses ou inondations: le réchauffement de la planète nous menace tous, mais ses effets sont déjà une réalité dans l’hémisphère Sud. Au Sahel par exemple, 80% de la population travaille dans l’agriculture et dépend de précipitations faibles.

Les sécheresses croissantes sont une menace économique, la pauvreté et la faim s’en voient amplifiées et les plus démunis sont encore plus vulnérables et poussés à l’exil, a poursuivi Caritas.

L’organisation catholique trouve que la Suisse se doit d’assumer une part de responsabilité dans la limitation du changement climatique, premièrement en réduisant «radicalement» ses émissions de gaz à effet de serre. La loi révisée sur le CO 2 est un «premier pas décisif dans cette direction», a-t-elle noté.

Un milliard par année au moins

Caritas dit déjà soutenir les personnes touchées avec des projets climatiques, comme le stockage de l’eau, l’utilisation de semences résistantes à la sécheresse ou l’investissement dans des technologies novatrices. La Suisse doit elle aussi soutenir «plus fermement» les pays pauvres dans la préservation du climat et l’adaptation au changement climatique, a-t-elle demandé.

Berne doit doubler les fonds climatiques pour les pays en développement – en plus de l’aide publique au développement – pour les porter à un milliard de francs par an au moins. Elle doit aussi contribuer davantage à indemniser les pays en développement, a développé Caritas. «Ce n’est qu’une question de volonté politique et sociale.»

ATS

