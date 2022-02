Précarité en Suisse – Caritas va renforcer son aide juridique et numérique Caritas veut aider la population à accéder à l’aide financière dont elle a droit et organiser des points de rencontre sur les compétences numériques.

Depuis le printemps 2020, Caritas est venue en aide à plus de 100’000 personnes précarisées par la pandémie. Elle souhaite désormais renforcer les domaines de l’assistance juridique et des compétences numériques, certains services n’étant plus disponibles qu’en ligne.

Au total, Caritas Suisse et ses antennes régionales ont consacré 19 millions de francs à des aides dans le cadre de la crise du Covid-19, dont près de 10 millions versés par la Chaîne du Bonheur, indique mardi un communiqué de l'organisation.

Informer

Pour Caritas, les deux dernières années ont montré que de nombreuses personnes économiquement défavorisées ne sont pas au courant qu’elles ont droit à un soutien de l’État. Parfois, elles ne savent pas comment le réclamer elles-mêmes. Raison pour laquelle elle va renforcer ses consultations sociales en matière d’assistance juridique.

Autre point sensible, beaucoup de personnes ayant besoin d’aide n’ont pas accès à internet. Or, certains services ne sont désormais accessibles qu’en ligne. Par ailleurs, le télétravail se généralise. Les Caritas régional proposent ainsi des points de rencontre sur les compétences numériques.

