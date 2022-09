US Open – «Carlitos Ier», la météorite qui bouleverse le tennis Plus jeune No 1 mondial de l’histoire, le prodige espagnol a écrasé l’US Open de ses dons. Son avenir s’annonce radieux. Pour les autres, ça risque d’être plus dur. Simon Meier (New York)

Tandis que Carlos Alcaraz soulève son premier trophée majeur, Casper Ruud semble penser à autre chose. Pour le Norvégien comme pour tous les autres, un immense problème se profile. AFP

Il a fallu, en plus de tout, que cela tombe un 11 septembre à New York. On aura besoin de temps, beaucoup de temps sans doute, pour prendre exactement la mesure de l’impact de la météorite Carlos Alcaraz sur la planète tennis et dans l’histoire du sport. En attendant, une chose est certaine: il y aura un avant et un après US Open 2022. Car ce qu’a réalisé l’Espagnol de 19 ans durant la quinzaine écoulée, avec sa tête, son cœur, ses jambes et son bras droit, relève de la magie pure - même si Casper Ruud, son adversaire malheureux en finale (6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3), n’a pas pu s’empêcher d’évoquer le rôle joué par le médecin du prodige.