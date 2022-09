Jannik, que retenez-vous de ce match?

Nous avons fait un bon match, lui comme moi. La partie aurait pu se terminer en trois sets, en quatre, en cinq... Le niveau était élevé. Ce n’était que mon deuxième match sur le court Arthur Ashe et ça a été assurément un bon match. Mais un match difficile. Je n’ai pas très bien servi dans le troisième set, mais lui a très bien retourné. Et puis j’ai manqué un coup droit facile alors que je servais à 3-2 et 40-30. Il y a eu plusieurs moments-clés. Certains ont tourné en ma faveur, d’autres pas. Mais nous voulions tous les deux gagner et nous avons tous les deux tout fait pour.

Comment avez-vous fait pour tenir physiquement à ce niveau pendant 5h15’?

Nous nous sommes tous les deux bien renforcés physiquement, ces derniers mois. Nous étions prêts pour une rude bataille. Physiquement, je me sens mieux préparé à jouer ce genre de matchs. J’étais prêt à jouer pendant des heures et des heures. Pendant la première semaine (du tournoi), je n’ai pas joué mon meilleur tennis, mais aujourd’hui, j’ai élevé mon niveau parce qu’il (Alcaraz) fait partie de ces joueurs qui vous font élever votre niveau.

Est-ce la défaite la plus difficile à avaler de votre carrière ?

J’ai eu des défaites difficiles à avaler et celle-là est certainement dans le haut de la liste. Elle va me faire mal pendant un certain temps. Mais demain, ou aujourd’hui (la conférence de presse a commencé à 3h10), je vais me lever et je vais essayer d’oublier les mauvais côtés pour ne retenir que les bons. Mon prochain tournoi, ce sera la Coupe Davis (ndlr: du 13 au 18 septembre) et avant, je veux m’entraîner pour m’améliorer.