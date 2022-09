US Open – Carlos Alcaraz, un monstre parfait L’Espagnol de 19 ans, phénoménal durant cet US Open, est en passe de réaliser son premier rêve. Il semble en mesure de s’en inventer plein d’autres. Simon Meier (New York)

Et dire que Carlos Alcaraz est encore perfectible… On se demande parfois qui pourra aller chatouiller l’Espagnol sur un court à l’avenir. AFP

On ignore encore ce que les fées et le Docteur Frankenstein ont bien pu fabriquer dans la nuit du 4 au 5 mai 2003 du côté de Murcie. Mais l’enquête se poursuit et les derniers éléments s’avèrent à la fois ultra-flippants et tout à fait enchanteurs. Carlos Alcaraz, qui bouscule les chiffres avec la même féroce ingénuité qu’il finit par étendre ses adversaires, a marqué la 138e édition de l’US Open de sa patte phénoménale.