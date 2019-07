Carlos Ghosn poursuit Nissan et Mitsubishi

Affaire Ghosn Dans le cadre de l'enquête sur l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, l'entreprise a remis des informations à la justice, vendredi. Plus...

France Les autorités enquêtent sur le financement d'une soirée organisée par Carlos Ghosn au château de Versailles. Plus...

Automobile Les tensions entre les deux constructeurs sont énormes après l'affaire Carlos Ghosn et le projet de rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler dont Nissan n'avait pas été informé Plus...