Wimbledon 2023 – Carloz Alcaraz bousculé mais qualifié pour les 8es de finale Le No 1 mondial n’a pas eu la tâche facile au 3e tour face au Chilien Nicolas Jarry. Après avoir lâché un set, il a fini par s’imposer en 3h56.

Carlos Alcaraz a eu besoin de près de 4 heures pour venir à bout du Chilien Nicolas Jarry au 3e tour du tournoi de tennis Wimbledon. AFP

Le No 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de Wimbledon mais il a été bousculé par le Chilien Nicolas Jarry (28e), qu'il a fini par battre 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5 en 3h56. «Ça a été vraiment très dur. À Rio déjà, ça avait été très dur (ndlr: en demi-finale, remportée en février par Alcaraz 6-7, 7-5, 6-0). Alors je suis très heureux de m'en être sorti et d'avoir reçu ce surplus d'énergie de la part du public», a commenté l'Espagnol de 20 ans. «La clé, c'est de toujours y croire et de rester concentré. Je savais que j'aurais mes chances», a ajouté le joueur, qui ne cache pas ses ambitions de remporter le tournoi. Il affrontera pour une place en quarts l'Allemand Alexander Zverev (21e) ou l'Italien Matteo Berrettini (38e), finaliste en 2021.

Pour sa deuxième participation au Majeur sur gazon, l'an dernier, Alcaraz avait été éliminé en 8es de finale par l'Italien Jannik Sinner, au terme d'un match époustouflant. Cette année, après avoir remporté au Queen's son premier titre sur gazon juste avant de venir à Wimbledon, il affirme viser un deuxième titre du Grand Chelem après l'US Open l'an dernier. Mais s'il n'avait pas perdu le moindre set lors de ses deux premiers tours, face à des adversaires nettement à sa portée, il a été poussé dans ses retranchements samedi.

Dans le premier set, Alcaraz a breaké pour servir pour le set à 5-3. Jarry a sauvé deux balles de set puis manqué une balle de débreak avant de voir Alcaraz empocher la première manche sur sa troisième balle de set. Dans la deuxième manche, c'est Jarry qui a pris l'avantage 3-0. Sous la pression imposée par Alcaraz, il a concédé son service pour permettre à l'Espagnol de revenir à 4-3 et recoller à 4-4. Les deux hommes en sont arrivés au tie-break et le Chilien est parvenu à égaliser à un set partout.

La troisième manche a rapidement tourné à l'avantage de l'Espagnol. Mais dans la quatrième, Jarry a de nouveau pris l'avantage pour mener 3-0 et a même eu deux balles de double break. Mais il n'a su les convertir. Et il n'a pu non plus empêcher Alcaraz de revenir à 4-4. L'Espagnol a réussi le break décisif pour mener 6-5 et servir pour le match.

La victoire n'est pas forcément convaincante face à un Chilien qui n'avait plus joué à Wimbledon depuis son élimination au 1er tour en 2019. En trois participations jusqu'à cette année, il n'avait atteint qu'une seule fois le 2e tour (2018).

Medvedev lâche aussi un set

Medvedev – 3e de la hiérarchie mondiale – a lui aussi laissé un set en route mais retrouvera les 8es de finale, après sa victoire face au Hongrois Marton Fucsovics (67e), 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Le Russe de 27 ans avait déjà atteint ce stade du Majeur sur gazon en 2021, mais il n'est jamais allé plus loin. Cette année, pour passer en quarts, il devra écarter le Tchèque Jiri Lehecka (37e). Medvedev n'avait plus atteint les 8es de finale en Grand Chelem depuis l'US Open 2022, alors qu'il s'était hissé au moins à ce niveau dans les sept Majeurs joués en 2021 et 2022.

Contre Fucsovics, le Russe a rapidement perdu sa mise en jeu dans le premier set, en ne passant qu'une première balle sur les six points joués pour se retrouver mené 2-1. Le Hongrois a conservé son avantage jusqu'au bout. Le match a ensuite basculé en faveur de Medvedev, qui a pris le service de son adversaire en début de deuxième manche, puis de troisième, et a conservé l'avantage jusqu'au bout à chaque fois. Il a fait de même dans le quatrième set pour se détacher 2-1 et au changement de côté, Fucsovics s'est fait manipuler et bander la cheville droite.

À partir de là, et même si le Hongrois s'est accroché avec le soutien du public, l'issue a semblé inéluctable. Fucsovics a sauvé deux balles de match sur son service à 5-3 et est parvenu à obliger Medvedev à servir pour le match à 5-4. Le Russe a conclu d'un service gagnant.

Tsitsipas et Sabalenka faciles

Au lendemain de son marathon victorieux de cinq sets face à Andy Murray, Stefanos Tsitsipas - 5e joueur mondial – a été expéditif pour battre le Serbe Laslo Djere (ATP 60) 6-4, 7-6 (7/5), 6-4 et ainsi atteindre les 8es de finale. Le Grec de 24 ans affrontera pour une place en quarts l'Américain Christopher Eubanks (43e), qui a écarté l'Australien Christopher O'Connell (73e) en trois tie-breaks 7-6 (7/5), 7-6 (7/3), 7-6 (7/2).

Finaliste de l'Open d'Australie en janvier et de Roland-Garros en 2021, Tsitsipas n'a jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon. Son prochain adversaire, Eubanks, joue pour la première fois à Wimbledon et n'avait jamais dépassé le 2e tour d'un tournoi du Grand Chelem.

Chez les dames, la No 2 mondiale Aryna Sabalenka, après être passée au bord du gouffre vendredi, a enchaîné samedi avec une victoire plus tranquille au 3e tour contre la Russe Anna Blinkova (40e), 6-2, 6-3, en 1h21. La Biélorusse de 25 ans, l'une des favorites du tournoi, affrontera une autre Russe pour tenter de se hisser en quarts: Ekaterina Alexandrova (22e), qui a éliminé la Hongroise Dalma Galfi (6-0, 6-4).

À cause du retard pris dans la programmation, du fait de la pluie, Sabalenka a enchaîné ses deuxième et troisième tours en deux jours, vendredi et samedi. Vendredi, contre la Française d'origine russe Varvara Gracheva (41e), elle avait été à un jeu de se faire éliminer, avant de renverser la vapeur et de s'imposer 2-6, 7-5, 6-2. «J'ai mieux joué qu'hier au premier set!» a lancé samedi la Biélorusse.

Plus sereine effectivement que la veille, Sabalenka a toutefois été accrochée par Blinkova dans le septième jeu de la seconde manche, alors qu'elle tentait de confirmer le break réussi au jeu précédent et qui lui avait donné l'avantage 4-2. Elle a ainsi mené 40/0, mais n'a pu conclure immédiatement. Elle a ensuite sauvé quatre balles de débreak et converti sa septième balle de jeu pour prendre définitivement le dessus. «Ça a été un cauchemar. J'ai réussi à gagner ce jeu, mais ça a été de la folie et je suis contente d'avoir gardé la tête sur les épaules pour le remporter», a-t-elle commenté.

AFP

