Sortie cinéma – Carmen, l’éternel retour Avant la version de Benjamin Millepied, Bizet et Mérimée en ont déjà inspiré une quarantaine d’autres au cinéma. Peut-on encore décliner cette histoire de manière inédite? Pascal Gavillet

Devant la caméra de Benjamin Millepied, Carmen danse majestueusement. PATHÉ FILMS

En 1983, plusieurs versions de Carmen avaient été réalisées. Adaptations de l’opéra de Bizet, alors tombé dans le domaine public, plus que de la nouvelle de Mérimée, les films parvenaient à se distinguer par leurs différences. Après la «Carmen» de Francesco Rosi, grand film-opéra dans la tradition Gaumont (qui cherchait à ce moment-là à lancer une série de productions prestigieuses) il y avait eu le «Don Giovanni» de Losey en 1979, et en 1982 le gigantesque «Parsifal» de Syberberg, coproduit avec l’Allemagne, sans doute destinés à créer un catalogue pour la firme à la marguerite. Naquit également la «Carmen» de Carlos Saura, l’un des premiers films de danse du cinéaste espagnol, qui plus tard en deviendra un spécialiste, notamment du flamenco.

Quand Godard tourne «Prénom: Carmen», on entend à peine «La Habanera». DR

Vint ensuite l’inclassable «Prénom: Carmen» de Godard, Lion d’or à Venise et relecture consistant à désacraliser le mythe jusqu’à n’en retenir que le squelette, dans une vision plus expérimentale que naturaliste. Tout juste y entend-on l’air de «La Habanera» siffloté par un personnage! On pourrait y ajouter les trois versions de «La tragédie de Carmen» de Peter Brook, chacune avec une actrice différente, soit Hélène Delavault, Zehava Gal et Eva Saurova, qui s’inspirait directement de ses mises en scène de théâtre.

Pola Negri chez Lubitsch, hypnotique. DR

Le spectateur, loin d’être perdu, avait accepté ces propositions successives. Sans doute parce que Carmen fait (et faisait déjà) partie d’un patrimoine culturel au sens large. En décliner une nouvelle version aujourd’hui a-t-il un sens?

Oui, dans la mesure où, une fois de plus, le danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied, dont on ne parle ces jours que parce qu’il aurait trompé son épouse, la comédienne Natalie Portman, parvient à la faire sienne et à livrer une proposition de cinéma qui une fois encore ne ressemble à aucune de celles qui ont précédé. Notamment dans sa capacité à faire oublier qu’à la base de toute l’affaire, ce sont une nouvelle et un opéra qui ont forgé le mythe.

Chez Saura, le flamenco dans tous ses états. DR

Avant cette déferlante des années 80, il faut rappeler que «Carmen» a surtout été adaptée… au temps du muet. C’est la cantatrice américaine Geraldine Farrar, énorme star de l’époque au jeu aujourd’hui très daté, qui endosse le rôle-titre dans la version de Cecil B. De Mille en 1915. La musique de Bizet, élément en l’occurrence extra-diégétique, n’est rajoutée qu’ensuite.

Ce même principe de rajout est à l’œuvre dans la version que filme Ernst Lubitsch en 1918, avec l’hypnotique et moderne Pola Negri. Cette lecture solide et personnelle a désormais valeur de classique et demeure l’un des sommets de la période allemande du cinéaste.

Notons que Mérimée inspirera également Raoul Walsh, qui filme à son tour sa «Carmen» en 1915, avec Theda Bara dans le rôle-titre. Mais comme la plupart des films avec celle qui fut la première vamp de l’histoire du cinéma, celui-ci est perdu et nous n’en possédons qu’une affiche et des photos. Pas de quoi émettre un jugement.

Chaplin et avant

De son côté, Jacques Feyder, en France, en livre en 1926 une très longue version (pas loin de trois heures), avec l’Espagnole Raquel Meller, grande vedette du music-hall au jeu souvent maniéré. Enfin, comment ne pas citer la parodie de Chaplin, «Charlot joue Carmen», dans laquelle il abandonne pourtant son personnage de Charlot. La restauration du film en 2015 lui a redonné tout son éclat, sa dimension comique et sa folie narrative. Avant lui, on pourrait citer ces pionnières que furent Alice Guy et Lotte Reiniger, auxquelles on doit des versions de Carmen revisitées en quelques minutes, les longs-métrages n’étant pas encore nés.

Les décennies suivantes seront plus molles. Faire danser, parler ou chanter Carmen ne semble pas tâche aisée. En 1954, Otto Preminger innove totalement en proposant une Carmen noire et contemporaine. Le film, «Carmen Jones», reste un écrin pour une Dorothy Dandridge qui fut la première afro-américaine à devenir une star à Hollywood.

«Carmen Jones» de Preminger, noire fut sa couleur. DR

Le film tranche dans la production américaine de l’époque, et d’ailleurs dévie complètement de la ligne des adaptations. Présenté à Cannes l’année suivante, il déclenche des polémiques et de vives querelles. On le préférera en tout cas au plus frontal «The Loves of Carmen» de Charles Vidor, avec le couple de «Gilda» à nouveau réuni, Rita Hayworth et Glenn Ford.

Les Japonais ne sont pas en reste, mais peut-on encore parler d’adaptation à propos de «Carmen revient au pays», un Keisuke Kinoshita de 1953? Pas vraiment, et le film, le premier en couleurs tourné au Japon, n’entretient qu’un lointain rapport avec la nouvelle de Mérimée.

Décennies sans Carmen

Voilà ce qu’on peut dire sur un corpus qui regroupe environ quarante films – nous n’avons cité que les plus connus –, y compris des versions pornos. Un ensemble tout de même étonnant et unique, puisqu’il y a plusieurs décennies de l’histoire du cinéma sans aucune adaptation de Carmen alors qu’elles se bousculent à d’autres moments. Celle de Benjamin Millepied augure-t-elle d’une nouvelle ère? On fait le point dans vingt ans.

