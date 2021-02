Confettis en appartement à Monthey – Carnaval se fêtera masqué mais dans son salon Le comité d’organisation du raout montheysan invite à fêter chez soi dès mercredi. La police veillera au grain pour éviter tout débordement. David Genillard

Les rendez-vous incontournables du carnaval chablaisien seront maintenus, mais adaptés pour satisfaire aux règles sanitaires en vigueur. Patrick Martin

Covid oblige, le masque sera de rigueur le week-end prochain à Monthey. Rien de nouveau pour carnaval donc. Ce qui est plus rare, c’est le fait que les fêtards seront cantonnés chez eux. Plutôt que de faire l’impasse sur l’édition 2021 de la manifestation, le comité d’organisation a décidé de l’amener dans les salons des Montheysans ce week-end.

Dès vendredi, les rendez-vous incontournables du carnaval chablaisien seront maintenus, mais adaptés pour satisfaire aux règles sanitaires en vigueur. Pour déguster la bruyante performance des Guggen, il faudra par exemple se brancher sur les ondes de Radio Chablais. Le traditionnel concours de masques en famille se déroulera sur Skype. Et le prix de la plus belle déco habituellement décerné aux bistrots de la cité sera remplacé par le Premier Concours de décoration des apparts. Les activités se concentreront sur le week-end, et non jusqu’à mardi, comme le veut la tradition. Pimponicaille, l’élection du prince et le cortège des enfants passeront notamment à la trappe.