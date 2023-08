Carnet noir – Jean-Marc Besson, une œuvre ancrée dans la nature L’artiste peintre vaudois est décédé à l’âge de 84 ans. Son fils, le journaliste Sylvain Besson, lui rend hommage. Sylvain Besson

Jean-Marc Besson, photo décalée prise à la fin des années 50 ou au début des années 60. DR

La génération de nos parents est en train de disparaître. Je parle pour ceux d’entre nous qui avons atteint le stade de «quinqua». Ces derniers mois, nos murs Facebook se sont transformés en pluie d’hommages aux aïeux disparus. C’est mon tour aujourd’hui. Mon père, Jean-Marc Besson, peintre et ancien professeur à l’École d’arts appliqués de Vevey, s’est éteint le 18 août à 84 ans – un âge presque canonique pour ce fumeur invétéré de Gauloises sans filtres.

Ces vies envolées recèlent chacune une part de notre histoire récente. Celle de mon père s’ancrait au cœur du canton de Vaud. Il est né en 1939 à Moudon, dans un monde encore rural où l’ancien chef-lieu broyard faisait figure de centre important.

Paradis perdu

De son enfance, il gardait le souvenir de vieux paysans qui descendaient parfois en ville, courbés par le poids du labeur manuel. Lui était issu de la notabilité locale, incarnée par la figure imposante de mon grand-père, propriétaire de quincaillerie, radical, champion de tir à la carabine et président du conseil de paroisse.

Son éducation austère – à 4 ans, il a eu l’interdiction de s’asseoir sur les genoux de sa mère – n’empêchait pas mon père de décrire son enfance moudonnoise comme un paradis perdu. Un monde naturel, «bio», encore préservé de l’agriculture intensive. Vers la fin de sa vie, il évoquait toujours avec émerveillement des sauterelles géantes capturées à la demande de son professeur de collège, ou des crapauds qui pullulaient près des fontaines. Les gorges de la Broye, avec leurs falaises de molasse étrangement sculptées, lui servaient de terrain de jeux. Cette nature foisonnante a nourri à la fois sa vocation de peintre et une conscience écologique précoce.

«Notre angoisse est de voir la nature basculer dans le néant, entraînant l’homme et la civilisation dans sa chute.» Jean-Marc Besson, 1985

Mais mon père a vite été attiré par d’autres horizons, plus vastes. Après-guerre, l’émission de radio du docteur Fred Blanchod, «médecin baroudeur» qui sillonnait l’Asie et l’Afrique, fait naître l’envie d’aller voir plus loin. S’y ajoute l’imaginaire, très prégnant à l’époque des cow-boys et des aventuriers. Même s’il a toujours eu plus de sympathie pour les peuples autochtones que pour leurs conquérants européens.

L’élève Jean-Marc Besson était peu scolaire et passait beaucoup de temps à dessiner en classe. C’est un professeur de l’école Pierre Viret, où on l’avait inscrit dans l’espoir d’obtenir son certificat, qui l’aurait orienté vers une carrière artistique. Loin de toute étroitesse d’esprit, ses parents ont encouragé sa vocation. En 1956, il entre à l’École des beaux-arts de Lausanne et étudie la peinture sous la férule de Jacques Berger, en compagnie notamment de Jean-Paul Michel, père de mon confrère le journaliste Serge Michel.

Archives II, toile de 1997, acquise pour les archives communales de Montreux. Gérald Bosshard

Son art s’affirme et en fait un acteur du monde artistique et culturel romand des années 60-70. J’en garde le souvenir de personnages hauts en couleur, toujours bienveillants, qui s’entrecroisaient dans une ambiance enfumée et festive: Emilienne Farny et Michel Thévoz, Marie-Jeanne et Jean Otth, Jean-Paul Berger, Pierre Bergendi, Janos Urban, le peintre fribourgeois Yoki, l’éditeur Rolf Kesselring, entre autres.

Loin du mainstream

Mon père ne cherchait pas à plaire à tout le monde et suivait sa propre voie, quitte à s’éloigner du mainstream artistique. Son œuvre est restée ancrée dans cette nature qui le fascinait – champignons, grottes, oiseaux étaient des thèmes favoris. Son ami Michel Thévoz percevait dans son travail «un caractère de sédimentation minérale». «Je fais organiquement partie de ce pays», admettait mon père dans une interview avec lui. Pour son galeriste Richard Aeschlimann, ses tableaux dégageaient une «impression de puissance irrépressible».

Il ne s’est pas cantonné au Gros-de-Vaud. Grâce à sa cousine établie au Kenya, mon père a beaucoup voyagé en Afrique de l’Est, terre qu’il adorait et qui nourrissait sa peinture de cette même force originelle.

Sa carrière professionnelle s’est déroulée à l’École d’arts appliqués de Vevey, où il enseignait le dessin. Il était fier de n’avoir été malade que trois jours en quarante ans de service. Beaucoup de photographes romands l’ont eu comme prof. Je crois et j’espère qu’ils l’appréciaient, même si je suis sûr qu’ils ont dû subir quelques sarcasmes de sa part. Je l’ai entendu se plaindre de la culture générale de ses élèves. La sienne était encyclopédique, couvrant des sujets aussi variés que la sculpture romane, Proust et bien sûr les oiseaux, qu’il a passé des centaines d’heures à observer en compagnie d’autres ornithologues romands.

Mon père était un écologiste de la première heure, mais à la façon des Trente Glorieuses: pas végane pour un sou, pendulant en voiture et voyageant en avion. Dans les années 70, il avait participé au lâcher des premiers lynx lors de leur réintroduction en Suisse. Ses positions lui avaient valu des échanges peu amènes – mais surtout épistolaires – avec les milieux de la chasse.

Les années 80, avec leur matérialisme clinquant, ont accentué son pessimisme culturel. De «Goldorak» à «Miami Vice» en passant par la chaîne américaine MTV, la pop culture dont je m’abreuvais n’était à ses yeux que «bedoumeries» – des bêtises, selon l’expression vaudoise héritée de ma grand-mère. Il s’est éloigné de l’art contemporain, dont il appréciait certains représentants comme Joseph Beuys, mais dont il a fini par rejeter l’ésotérisme et le mercantilisme. La perte des techniques picturales, taxées de passéistes et académiques par la nouvelle doxa, signifiait pour lui un «appauvrissement suicidaire».

Se décrivant comme «lucide, donc pessimiste», il savait le monde naturel menacé d’anéantissement à court terme. «Notre angoisse est de voir la nature basculer dans le néant, entraînant l’homme et la civilisation dans sa chute», expliquait-il en 1985 dans un entretien avec son ami Michel Thévoz. Ce message n’a fait que gagner en acuité depuis lors.

Aujourd’hui, le parcours de vie singulier de mon père s’est achevé. Son privilège d’artiste est d’ouvrir un nouveau chapitre, celui de la postérité éventuelle de son œuvre.

