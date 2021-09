Monde du livre – Caroline Coutau: «Je me suis engagée dans l’édition comme on entre au couvent!» La directrice des Éditions Zoé depuis dix ans recevra, le 14 septembre, le Prix culturel de la Fondation Leenaards. Pascale Zimmermann Corpataux

Caroline Coutau pilote les Éditions Zoé à Genève et assume la présidence de Livre Suisse depuis 2019, un rôle clé dans la gestion de la crise du Covid pour les métiers du livre. FRANK MENTHA

«Une personnalité du monde culturel au parcours d’exception.» Ainsi se voit qualifiée Caroline Coutau, lauréate du Prix de la Fondation Leenaards 2021 (30’000 francs) destiné à valoriser engagement et persévérance dans le secteur de la culture. La directrice des Éditions Zoé depuis 2011 est aussi devenue il y a deux ans présidente de LivreSuisse, une mission qui l’a catapultée sur le front de la lutte pour survivre au Covid. Les métiers du livre ont en effet été sérieusement secoués par la pandémie. Parutions retardées, salons, foires et séances de dédicace annulés, distribution entre les pays perturbée, commerces fermés, autant de cailloux dans la chaussure des éditeurs, des diffuseurs et des libraires.

«Dans ces moments-là, on a l’impression de servir à quelque chose», commente sobrement Caroline Coutau, qui s’est pourtant heurtée à une déconvenue: «La culture a été jugée non essentielle par la Confédération; nos activités ont été assimilées à du commerce et nous avons été exclus des aides à la culture. C‘est un échec.» Lot de consolation, ces professionnels du papier imprimé ont obtenu des indemnisations à Genève. La tourmente s’éloigne, et les Éditions Zoé se portent plutôt bien.

Vélo-cargo pour Zoé

Caroline Coutau aborde le marathon de la rentrée littéraire avec excitation, presque fébrilité. Dans le baquet du vélo-cargo Zoé, façonné par un ébéniste d’Yverdon pendant le semi-confinement, cohabitent notamment Catherine Safonoff et ses «Reconnaissances», Anne Brécat et «La patience du serpent», Michel Layaz avec ses «Vies de Chevrolet», autant de titres que la directrice et son équipe s’apprêtent à défendre bec et ongles. «Le livre sort grand vainqueur de cette pandémie, tous les libraires le disent. Ils ont de nouveaux clients, des jeunes qui découvrent la magie de la lecture. J’espère que cela va durer!»

Car cette magie, Caroline Coutau y croit depuis toujours. Née à Genève en 1966 dans une famille de culture protestante, liée par sa mère historienne de l’art à des gens de lettres, égyptologues et philosophes, les Naville, elle a côtoyé la politique cantonale puis fédérale par son père, Gilbert, député, conseiller national, conseiller aux États et président du Parti libéral suisse. «Ce n’est pas dans ma nature de prendre la parole, avoue-t-elle. La part plus intimiste, plus solitaire de mon travail – la lecture, le travail sur les manuscrits, le dialogue avec les auteurs – me correspond mieux. Pourtant, je dois aussi faire du bruit autour d’un livre lorsqu’il paraît, communiquer mon enthousiasme à la presse et aux libraires, les convaincre.»

Adaptations au cinéma

Durant ce mois de septembre, la directrice de Zoé va sauter d’un salon du livre à l’autre. «Publier des ouvrages, c’est un métier d’entrepreneur. Je me suis engagée dans l’édition comme on entre au couvent!» Comprenez: on ne dételle jamais. Ses grands défis? Pénétrer avec les titres de son catalogue les marchés français et belge, une gageure. «Depuis cinq ans, je travaille avec une femme qui connaît tous les libraires de France. Elle sait exactement quel ouvrage placer auprès de qui, c’est extrêmement précieux.»

Reste encore à négocier habilement les droits de traduction des titres Zoé, voire ceux de leur transposition à l’écran. «Le milieu de l’horizon» de Roland Buti, déjà projeté dans les salles suisses, s’apprête à sortir dans les cinémas de l’Hexagone. «Le scénario définitif du roman d’Elisa Shua Dusapin, «Hiver à Sokcho,» est sous toit et c’est un réalisateur franco japonais qui devrait réaliser le film», se réjouit l’éditrice.

«Je crois en la littérature»

Rajeunir le peuple des lecteurs, voilà une autre mission qui lui tient à cœur. Caroline Coutau: «Nous organisons depuis plusieurs années des ateliers d’écriture dans les classes genevoises avec nos auteurs. Cela marche très bien, nous avons de nombreuses demandes d’enseignants intéressés. Nous sommes aussi passés au Cycle et au Collège, mes quatre collaborateurs et moi, pour expliquer en quoi consiste le métier d’éditeur.»

Une action de longue haleine auprès des jeunes, en laquelle elle a foi. «J’adore lire, mais je n’écris pas. Je suis une passeuse, ainsi qu’une accoucheuse quand c’est nécessaire pour un auteur. Une ambassadrice également, car je crois en la littérature. Elle permet de se décentrer, de comprendre d’autres points de vue, d’avoir d’autres regards. Cela nous aide à savoir quelle est notre place dans le monde. Ceux qui lisent jardinent leur sensibilité et comme la littérature est souvent impertinente, elle nous met en congé de nous-mêmes.» Caroline aime les histoires, celles qui font instantanément se former des images derrière les paupières, et les personnages. «C’est ça, un bon livre pour moi.»

Pascale Zimmermann est journaliste culturelle depuis 2007, cheffe de la rubrique Culture jusqu'en 2020. Elle s'occupe en particulier de musées et expositions, littérature, archéologie, anthropologie, histoire et photographie. @zimmermanntdg

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.