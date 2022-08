L’US Open commence lundi – Caroline Garcia et Borna Coric, les outsiders inattendus À quelques jours du coup d’envoi de l’US Open, la Française et le Croate, récents vainqueurs à Cincinnati, s’ajoutent à la liste des prétendants. André Boschetti

Impressionnante gagnante de Petra Kvitova en finale dans l’Ohio dimanche, Caroline Garcia tient la forme de sa vie depuis deux mois. De quoi venir brouiller les cartes à New York? AFP

Lundi prochain, à New York, débutera l’un des US Open les plus indécis de ce millénaire. Alors qu’il y a moins de deux mois, Iga Swiatek et Novak Djokovic semblaient un bon cran au-dessus de la mêlée d’outsiders, les cartes ont été abondamment rebattues lors de la tournée américaine.