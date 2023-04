Nature en ville de Lausanne – Carottes et salades pousseront sur la place de la Gare La Municipalité souhaite installer des jardins familiaux sur le grand espace minéral. Un projet écologique et social allant dans le sens des politiques communales. Sylvain Muller

Le nouveau projet écologique et social prévoit ainsi la création d’une cinquantaine de potagers. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

Après la patinoire, place aux carottes et aux salades! Un mot lâché par inadvertance en marge d’une récente conférence de presse a révélé que la Municipalité de Lausanne souhaitait installer des jardins familiaux sur la place de la Gare. Contacté à ce sujet, le chef du service Domaines et patrimoine de la Ville de Lausanne ne peut que confirmer l’information. «Tout n’est pas encore réglé et c’est pour cela que nous n’avions pas encore communiqué sur ce projet. Mais oui, effectivement, fruits et légumes devraient bientôt pouvoir pousser à cet endroit.»