Football – Carouge vient à bout du Stade Nyonnais Carouge s’est imposé à domicile face au Stade Nyonnais (3-2). Les Vaudois perdent du terrain sur Bellinzone tandis que les Genevois sont en embuscade au classement.

Elias Baillif

Après la victoire de la semaine passée contre Bavois, Carouge confirme contre le Stade Nyonnais. KEYSTONE

En déplacement au Stade de la Fontenette, le Stade Nyonnais espérait enchaîner avec une troisième victoire consécutive en championnat, dans le but de maintenir la pression sur Bellinzone. Mais l’équipe de d’Anthony Braizat repart de Carouge avec une défaite dans les valises.

L’ouverture du score est tombée dès la 8e minute, œuvre du Carougeois Kilezi. Une récupération de Kursner à mi-terrain, une montée balle au pied, un centre, et une reprise pleine d’assurance de l’attaquant genevois permettaient à l’équipe locale de se détacher. Sans coup férir, les Nyonnais ont répliqué trois minutes plus tard grâce à une réalisation d’Elias Pasche. Score à la mi-temps, un partout.

C’est en deuxième période que les joueurs de Thierry Cotting ont véritablement appuyé sur l’accélérateur. Après sa passe décisive, Kursner a parachevé son œuvre en inscrivant le deuxième but des siens à la 49e minute. Puis, servi au second poteau, Konan n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets pour inscrire le troisième but de l’Etoile Carouge à la 61e. Si l’inévitable Bunjaku, meilleur artificier de Promotion League (17 buts) a réduit l’écart à la 79e, les Lémaniques ne sont pas parvenus à égaliser.

Bellinzone fait la bonne opération

Avec cette défaite, le Stade compte désormais cinq points de retard sur Bellinzone, deuxième du championnat. Les Tessinois ont aisément disposé de Sion II (1-4). Carouge, lui, se situe à la huitième place, à égalité de points avec quatre autres équipes. Pour sa part, Breitenrain continue son inexorable marche en avant: avec aucune défaite cette saison, les Bernois disposent de huit longueurs d’avance sur Bellinzone.

