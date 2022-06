En juillet 2019, La Poste et CarPostal ont demandé la remise du rapport de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Elles invoquaient la loi sur la transparence (LTrans) (photo d’illustration).

Le Tribunal administratif fédéral doit réexaminer la demande de CarPostal qui souhaite consulter le rapport de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision consacré à KPMG. Cette société avait procédé à un audit dans le cadre du scandale des subventions accordées à la filiale de La Poste.

En juillet 2019, La Poste et CarPostal ont demandé la remise du rapport de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Elles invoquaient la loi sur la transparence (LTrans). Bien que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ait recommandé d’entendre les tiers concernés et d’accepter la requête, l’ASR a conclu par la négative.