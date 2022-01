Star de Matrix – Carrie-Anne Moss, star du film d’action à 54 ans

Avec un plaisir évident, et malgré les années qui passent, l’actrice canadienne renoue avec les ballets d’arts martiaux dans «Matrix Resurrections», 4 e volet de la saga cyberpunk.

Pour la scène finale de «Matrix Resurrections», Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves ont vraiment sauté du haut d’un immeuble de 46 étages, suspendus à des câbles.

La Canadienne Carrie-Anne Moss avait 32 ans quand elle a enfilé pour la première fois le costume en cuir et PVC moulant de Trinity pour «Matrix». Elle en a aujourd’hui 54. En 2003, elle pensait cependant en avoir fini avec le rôle, lorsque son personnage tombait au combat, à la fin de «Matrix Revolutions», fauchée en pleine histoire d’amour avec Neo (Keanu Reeves)…

Mais «L’amour triomphe de tout», nous apprend aujourd’hui «Matrix Resurrections», 4e volet de la saga cyberpunk et savoureuse mise en abyme des trois premiers. Voilà donc la comédienne de retour au cœur de la matrice dans un film qui redonne le pouvoir aux femmes et revient sur ce qu’on pensait être l’histoire d’un élu masculin et christique.