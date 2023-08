Lors d’un récent séjour en Macédoine du Nord, dans une longue file d’attente, j’ai échangé avec un retraité qui se plaignait de devoir verser exactement la moitié de sa rente pour payer l’électricité du mois. Il ne savait pas comment faire pour honorer les autres charges, alors qu’il avait travaillé toute sa vie. Précisons au passage que les services d’électricité du pays sont aux mains d’une compagnie privée européenne.

Quand on évoque les pays des Balkans, c’est rarement pour se pencher sur les conditions de vie de sa population, sur le rôle de la collectivité ou sur l’évolution du secteur privé. L’intérêt est souvent porté sur des questions dites ethniques, géopolitiques ou encore sur le népotisme et la corruption. Certains milieux journalistiques spécialisés sur cette région, mais aussi certains milieux académiques occidentaux, orientent désormais le débat sur des thèmes émotionnels qui suscitent toujours plus d’intérêt dans l’opinion. Du déjà-vu.

«Ce qui frappe dans tous les pays de cette région, c’est la cherté et les difficiles conditions de vie.»

Ce qui frappe dans tous les pays de cette région c’est la cherté et les difficiles conditions de vie, qui se sont accentuées depuis la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. Les prix de certains biens de première nécessité se sont envolés et des prestations de base ont substantiellement augmenté. En même temps, les salaires ont quasi stagné. Pour prendre l’exemple de la Macédoine, le salaire moyen avoisine les 400 francs par mois. En résumé, des prix élevés pour de multiples biens et services, mais avec des salaires bien en dessous. Cette situation laisse beaucoup de personnes sur le carreau.

Les biens et prestations de qualité – les infrastructures et services de base, la formation, la santé, l’eau potable pour en citer certains – ne sont accessibles qu’à une minorité de la population, celle plus aisée. La raison? Parce qu’ils sont privatisés et donc plus chers. L’État n’a pas les ressources suffisantes pour assurer ces tâches et permettre à la population moins bien lotie d’y accéder aussi.

Avec la déliquescence de l’État dans cette région, les pressions financières et la diminution des ressources, mais aussi la gestion calamiteuse de l’argent public, cette tâche est devenue très ardue. Or on le sait, pour réduire ces inégalités et offrir de meilleures égalités des chances, l’État a un rôle essentiel à jouer, par exemple en redistribuant les ressources par le biais de la fiscalité, mais aussi en utilisant sa capacité de réguler le marché.

La solution souvent évoquée est l’augmentation des salaires, afin aussi d’éviter que les forces vives du pays partent travailler à l’étranger. Leurs postes de travail sont difficilement remplacés, faute de candidates et candidats motivés par ces conditions de travail. Toutefois, on doit pouvoir générer des ressources pour pouvoir augmenter les salaires et le pouvoir d’achat de la population.

Soutenir les PME

Il est temps que dans la région la collectivité puisse assumer correctement son rôle d’État providence, d’une part par un véritable effort de transparence et de modernisation de la gestion et des finances publiques, mais aussi en augmentant ses revenus sans plomber le secteur privé naissant et mis à mal par une forte concurrence étrangère.

Il est temps d’avoir une vision plus claire pour son développement harmonieux, notamment par des meilleures conditions-cadres et en soutenant, encourageant, et facilitant réellement – et non pas uniquement avec des phrases et visites de politesse – un nombre foisonnant de PME de niche du pays, qui sont spécialisées dans les technologies nouvelles, la sous-traitance et les services. Un entrepreneur kosovar à succès me disait qu’il pourrait doubler, voire tripler ses capacités de production s’il avait du soutien de l’État, mais qu’il se contentait de ne pas être entravé dans son activité par les autorités.

Bashkim Iseni Auteur d’une thèse de doctorat à Lausanne sur les Balkans.

