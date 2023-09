En plein été, dix jours après Jane B., Sinéad O’Connor est décédée. «Baby died alone in London.» J’ai éprouvé une infinie tristesse, car elle a toujours fait partie de la bande-son de ma vie.

Sinéad n’était pas une lady de la gentry londonienne avec ses codes feutrés, ni baby doll, gentille et sexy. Mais une Dublin’s child, cash, queer et peu accommodante. Là d’où elle venait, il n’y avait pas de panier en osier, ni sac Hermès, mais une lourde croix à porter sur son épaule.

«Sinéad a fait de sa folie quelque chose approchant du Beau, du Bien et du Vrai.»

Tout le monde souffre, mais chez certaines personnes, les souffrances conduisent à quelque chose de productif et de sublime. Sinéad a fait de sa folie quelque chose approchant du Beau, du Bien et du Vrai. Grâce à sa voix extraordinaire, elle avait ce talent de nous plonger dans les contrées obscures de la conscience, pour mieux nous transporter vers des spas célestes pour l’âme.

Lorsqu’elle a débarqué à Londres pour produire son 1er album, «The Lion and The Cobra», elle n’avait pas 20 ans, elle était enceinte et avec pour seuls bagages sa voix, ses textes déjà engagés et ses compositions musicales. «Les gros porcs de l’industrie musicale», ainsi qu’elle l’a écrit dans ses mémoires, lui ont demandé de mettre des minijupes, des bottes, de se faire un joli brushing, et d’avorter. Elle a refusé d’être réduite à un produit hypersexualisé. Elle a refusé d’avorter: «Chanter pour ne pas crever. Pas pour être une star.»

«I’m Not Bossy, I’m The Boss». La suite, on la connaît. Elle a rasé son crâne, opté pour les tenues androgynes. L’icône est née.

Puis lorsqu’elle a 23 ans, après avoir sorti son 2e album, «I Do Not Want What I Haven’t Got», qui lui donnera une envergure internationale, Prince essaie d’exercer son emprise sur elle pour en faire sa chose, sa protégée. Elle refuse. «I don’t need a man to save me.» Être artiste, libre, et très douée + belle est un combo perdant, sinon un cocktail mortel pour une femme. Notre monde, gouverné par la bêtise et le ressentiment, attendait Sinéad au contour pour la «slutshamer».

À 26 ans, en 1992 à la TV, lors de la promotion de son 3e CD, elle a déchiré le pape, pour dénoncer l’hypocrisie de l’Église… dix ans avant que soient révélés et reconnus par le Vatican les scandales des abus sur des enfants, notamment en Irlande. Après quoi elle a été cancelled.

Aucune bonne action (surtout si elle concerne l’intérêt général) ne reste impunie. Ce n’est pas Snowden, ni Assange, ni Motarjemi, ni… qui me contrediront. On hait ces lanceurs d’alerte qui dévoilent le rectum pas bien propre de notre société du «progrès». Sans doute dérangent-ils notre accoutumance à l’inacceptable?

Renouvellement

«Ils m’ont enterrée, j’ai découvert que j’étais une graine…» En effet, par la suite, Sinéad n’a cessé de se renouveler en cheminant au travers du jazz, du gospel, du folk celtique, en commettant sept CD, des concerts avec des duos légendaires, tout en militant pour les dépossédés. Tout en luttant avec ses gros problèmes de santé et financiers. «Si vous me trouvez morte, appelez d’abord mon comptable», avait-elle prévenu ses enfants. «Just Like U Said It Would B».

À voir l’explosion stratosphérique des streams, downloads, ventes de ses CD, du merchandising éhonté à son effigie, de l’affluence des hommages… sa mort insiste déjà. Sinéad a rejoint les «Crazy Bitches», comme elle le soulignait dans ses tweets: Marylin, Nina, Billie, Amy… dont les voix incomparables ont ce don rare et immédiat de nous consoler. «All Apologies» et «Thank You for…», Sinéad.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.